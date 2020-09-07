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自認拉拔張菲兄弟 恆述「要弟弟財產的一成不為過」

今年期貨市場法人機構從業人員培訓課程 9月起陸續開課

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

「第六屆期貨鑽石獎頒獎典禮」甫落幕，然期交所在法人推廣上腳步不停歇，為提升法人機構在台灣期貨市場參與比重，以增加台灣期貨市場的廣度與深度，期交所持續辦理法人機構從業人員的培訓。

期交所自今年9月至12月委託台灣金融研訓院辦理「2020年度期貨市場法人機構從業人員培訓課程」，每月開辦1班次，有意增進對期貨與選擇權交易實務了解的法人機構從業人員，請逕向金融研訓院報名。

為使各法人機構能妥為運用期貨與選擇權為資產組合避險，強化風險控管意識，期交所持續辦理多元化的專業法人培訓課程及研討會。2015年起委託金融研訓院辦理期貨市場法人機構從業人員培訓課程，已邁向第六年，招生對象包含以銀行、投信、壽產險、票券業、政府四大基金等相關金融機構的財務操作、風險管理等相關部門人員，及上市櫃、興櫃公司、中小企業財務及投資相關部門人員，迄今累計已培訓逾900人次法人機構從業人員。

今年課程內容涵蓋商品、新制度、法規及交易策略等，各班次開課內容主題分別為：(一)9月課程：台灣總經市場與產業趨勢分析、國內股價指數及個股期貨與選擇權交易策略實務與新制度介紹；(二)10月課程：全球總經趨勢及商品市場分析、國外股價指數、匯率類及商品類期貨與選擇權交易策略實務與新制度介紹；(三)11月課程：銀行業、保險業、投信投顧業及上市櫃公司參與衍生性商品相關法規與實務；(四)12月課程：期貨與選擇權程式交易實機操作、期貨與選擇權交易風險管理。

期交所近年多元化的法人推廣已初具成效，2019年台灣期貨市場金融業法人(銀行、保險及投信業)交易量與2018年相較成長35%。截至今年上半年止，法人參與台灣期貨市場比重為52.85%，較去年法人參與市場比重51.93%成長0.92個百分點，顯見深耕法人推廣成效已逐漸展現。

該課程歡迎符合報名資格的法人機構從業人員報名參加，報名資訊請至金融研訓院網頁查詢。

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