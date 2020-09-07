元富證「智能行動選股APP」 獲金峰獎十大傑出商品肯定

元富證券近年來積極朝數位金融領域發展，持續推出與開發多項數位理財頂尖商品，其中運用Fintech AI幫助投資人篩選投資標的「智能行動選股APP」，獲第20屆金峰獎「十大傑出商品」肯定。

元富證券電子商務部資深協理郭志聰指出，「智能行動選股APP」自推出以來佳評如潮，得到客戶熱烈迴響，下載與愛用人數持續攀升。2019年順利通過智慧財產局獲頒兩項新型專利證書，同年更獲得國家品牌玉山獎「最佳產品獎」與中華民國證券暨期貨金彝獎「傑出金融創新獎」殊榮，肯定元富證券對數位金融創新的努力。

目前台灣股市有超過1,700檔以上的股票標的，投資人常摸不著頭緒該如何擇股，元富深刻體會到投資人的痛點，獨家開發「智能行動選股APP」，充分運用Fintech AI技術及大數據分析，結合元富投顧精心研究的選股模型及研究報告資訊，讓投資人短時間內可以隨時隨地篩選出投資標的，更有效掌握股市脈動，增加獲利機會。

「智能行動選股APP」共有四大特色，第一：「八方選股，秒速完成」，淺顯易懂的八方選股操作介面，迅速地提供理財新手也能輕鬆選出投資標的股；第二：「DIY結合組組樂，自組選股」，滿足投資人自行組合選股策略，打造股市老手的專屬選股專區；第三：「掌握關鍵籌碼趨勢」，完善的個股分析提供主力大戶近期關鍵券商布局市況，完整掌握個股籌碼動向；第四：「完整股票健診功能」，提供庫存、自選及個股的股票健診及決策功能，方便投資人檢視個股體質，決定汰弱留強或擇優佈局。目前「智能行動選股APP」提供5日免費試用期，歡迎投資大眾多加下載使用。

郭志聰資深協理表示，元富證券積極推動及發展行動理財服務，期盼滿足投資人更多理財需求。未來也將持續精進數位金融科技服務並投入相關資源，滿足多元投資需求，為投資人打造理財最佳利器，朝全方位數位券商邁進。