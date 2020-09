接軌二大會計魔王 黃天牧斥保險董總：不要只知其然

金管會主委黃天牧今(7)日上午在保險業風險管理趨勢論壇致詞時表示,談到保險業接軌素有「保險大魔王」之稱的17號會計公報與保險資本標準ICS2.0,他說這是一個集體努力的過程,他痛斥保險業董總沒有親身出席,他「強力呼籲」各保險公司負責人要「親身參與研討與訓練」,扮演更重要角色,「不要只知其然,而不知其所以然」。他說公司高階負責人,要更清楚大家未來要往哪裡走,明白要付出什麼代價及資源,才能上下一心,從六大面向來嚴肅面對這個讓公司重塑跟新生的重要課題。

黃天牧今日上午致詞時以電影《真善美》主題曲「即將十七歲」中「We Are Sixteen going on seventeen」(我已經16歲邁入17歲)女主角大女兒16歲時情竇初開,男主角跟她說,17歲是進入一個人生階段,你最好依賴我。他以此來比喻台灣保險業接軌這二大挑戰後,「既是重塑也是新生」。

黃天牧也表示他對於保險業接軌國際二大準則的看法,共有六大面向。一是17號公報與ICS2.0這二大議題不能分開來看,方法論相同,既然保險局要推動遵守去年年會通過的阿布達比協定,二大準則同步啟動,主管機關的決心與達到目的企圖心不容置疑,他期盼保險業者一定要一起努力。

二是期望公司負責人要親身投入。他說接軌這二大國際準則要像當初金融業做「防制洗錢評鑑」,台灣投入最多資源、上下一心,不該只是中間階層或下層的人,更重要的是高階負責人要知道我們在做什麼事情,整個推動需要非常多的資源,策略完全改變,期待保險局與保發中心,將來要有更多的訓練與研討,並邀請董事長、總經理及董事人員來參加,而不只是像今天參與的230人中,沒有看到任何一位董事長總經理出席。

他說,希望更高階的負責人正視這二大準則,「不是只知其然,而不知其所以然」。高階負責人要扮演更重要的角色,才知道大家未來要往哪裡走,付出代價及提供資源,公司會變什麼樣子,就像重塑跟新生。他說「這些事若負責人不了解,我們怎麼期待在座的各位中高階主管能夠獲得公司足夠的資源與支持」。

第三點,與厲害關係人溝通。他說,類似像防制洗錢防制一樣,推動負債公允價值跟資本計提,要跟很多關係人溝通、業務員賣的商口不同、保戶期待也不一樣,投資人跟分析師,這也是保險局要努力的地方,相關公會、保發中心與周邊單位,要讓更多厲害關係人了解我們在做什麼事,像宣導防制洗錢防制,不只是行員知道,客戶也要知道銀行會怎麼做,要型塑氛圍與集團共識,這是很長的旅程但要好好去做。

四是注意商品設計考量不同,結構改變不能等到2026年才改變,這會跟增提保險準備金相關,要從現在開始做,可是不是每個業界都願意朝此方向發展,像近來有某些商品保險局有些疑慮,金管會還要再觀察。業界要思考,不是精算隨便算一算要增資多少,商品結構要同步開始推動。

五是大小公司齊步走。他說任何大的工程推動,每家保險資源不一樣,大公司背後高利率保單多但也有相對多的資源與人力。小公司推動上有其方便與困難度,但這件事不是只有一個人走,是大家一起齊步走。轉型若有不足,保險局與保發中心要儘量協助人力資源等,幫助讓小公司一起成長。

六是在地化的考量。他說,台灣過去長久以來某時期的高利率保單問題,對業界來說都是一大挑戰。他強調金管會推動時不會為國際化而國際化,若台灣保監理規則若不跟接軌國際,也走不出去,財報別人不會肯認。但接軌國際過程中一定要有適度化在地化考量,任何負責人做公司長期規畫策略時,不能只靠短期,要有長期,過去保險局過去幾年非常積極,爭取台灣在本地上特別條件,官員也直接跟國際監理官溝通,爭取更多在地化調整措施。

他說感謝國內業界至少二家實際參與測試,了解台灣接軌的誠意與特定經營的情況。未來推動二大準則,絕對會考量各保險公司經營上過去老保單的負擔。全力爭取接軌時不致是「不可能的任務」,但做得到前提是公司必需拿出決心與承諾要做這件事。

最後他強調,接軌17號公報與ICS2.0對保險業未來是一件重塑新生的事情, 要用非常嚴肅的心情、堅定的承諾及集體合作精神,同步邁向台灣保險業最重要目標,需要大家通力合作。