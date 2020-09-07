富邦證：金融市場不確定因素及美元走弱推升金價

富邦證券表示，在全球低利率的環境以及各國政府的財政刺激措施下，促使資金流向黃金，支持金價居高居不下，再加上近期全球政治與經濟的不確定逐步升溫，使得投資人選擇黃金作為避險工具。

2020年8月6日紐約商品期貨交易所（COMEX）黃金期貨價格創下歷史新高，當天上漲28.30美元，或1.40%，收在每盎司2,049.30美元。自黃金期貨價格今年6月初的低點1,683.00美元/盎司，持續上漲至歷史高點，漲幅總計高達1.76%。

雖然自6月全球陸續爆發新冠肺炎的第二波疫情，使市場對於經濟復甦的腳步更加擔憂。但此次黃金價格大漲突破每盎司2,000美元，主要仍然受到美元指數走弱的影響。富邦證券表示，美元指數與黃金價格走勢一向呈現反向關係，因此，自今年6月起，美元指數開始走弱時，也是黃金結束盤整開始走高的起點。

美元指數由在今年4月至5月持續在100上下震盪盤整，自5月底、6月初開始走跌，持續下跌至8月18日收盤的92.21。

富邦證券表示，這次美元指數大幅下跌的主要因素有三個：

一、美國政府預算赤字不斷提升，打壓美元表現：

受到新冠肺炎疫情在美國肆虐的影響，美國政府及聯準會推出一系列財政及貨幣政策的救市方案，使美國政府債務負擔更加嚴重。根據市場預估，今年全年美國預算赤字的規模有可能突破 GDP 比重的 18%。新債券天王岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，美國的預算赤字高度膨脹長期來說將令美元指數跌得更低。

二、市場風險偏好改善，降低美元需求：

美元是現今全球金融市場中的主要避險貨幣之一。每當金融市場風險升高，美元指數也會跟著升高，主要是因為此時投資人會將手邊的資金轉換成美元。但是在美國財政與貨幣的經濟刺激方案之下，市場風險下降，美元需求也跟著下降，使資金從美元流出，導致美元指數走弱。

三、歐洲刺激政策，激勵歐元走高，壓抑美元指數：

美元指數並非單指美元匯率，而是由歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法朗等6種主要國際貨幣對美元的匯率經過加權幾何平均數計算所獲得。

這六種貨幣中，歐元比重就占57.6%，因此，歐元的升貶對於美元指數有決定性的影響。歐盟近期的一連串救市措施，使歐元走強，因此也讓美元指數更加疲弱。

根據美國證券交易委員會（SEC）公佈最新檔案顯示，巴菲特執掌的投資公司波克夏今年第二季購買巴里克黃金（Barrick Gold ）2,090 萬股，價值約5.63億美元。巴菲特曾在2018年在波克夏的股東大會上，比較1942年以來，投資黃金和股票的回報率，兩者相差130倍，並指出，炒金不如炒股。市場分析師認為，黃金這次卻出現在波克夏的投資組合中，是為了分散市場風險。

全球最大避險基金橋水投資公司（Bridgewater Associates，下稱橋水）在今年第2季時就開始大舉買入黃金ETF。根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，橋水Q2期間買進約140萬股SPDR黃金ETF（GLD.US），約當購入約130,000盎司的黃金及410萬股iShares黃金指數基金（IAU.US），約當購入約41,000盎司的黃金。

富邦證券說，全球低利率的環境以及政府的財政刺激措施等，有利於資金流向黃金市場。全球政治與經濟的不確定性也是有利於金價的重要因素，包括逐漸接近的美國總統大選，還有持續惡化的中美兩國關係。不確定因素持續存在，美元走弱，金價就有上漲空間。但是若疫苗研發成功且迅速推廣，造成新冠疫情獲得有效控制，全球經濟復甦有望，可能將會使金價承壓。