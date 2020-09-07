你是哪種理財專家？認識櫃買指數 送超商購物金

櫃買中心自去(2019)年3月成功推出「富櫃200指數」後，今年與相關機構聯手發布「台灣上櫃企業社會責任指數」及「櫃買銳聯Quality50指數」，為讓投資人能輕鬆了解各個指數的特色，特別推出「測測你是哪種理財專家？認識櫃買指數送超商購物金」活動。

自8月31日活動開跑後反應相當熱烈，4,500名參加獎已全數額滿，櫃買中心為感謝投資大眾的支持並推動更多參與者認識櫃買系列指數，特別宣布本活動獎項雙重加碼，參加獎(每名全家超商購物金35元)提高至9,000名，而於活動期間截止後，另外抽出幸運獎(每名全家超商購物金100元)，名額由500名提高至1,000名，投資人應儘速把握認識指數又可賺購物金的好機會。

櫃買中心表示，指數不僅可做為整體市場觀察指標，更可進一步成為指數化商品的追蹤標的或投資決策之參考，櫃買中心為協助投資人掌握自己的投資偏好同時認識櫃買指數，這次活動將生硬的指數編製概念轉化成與理財投資行為

相連結的小測驗，透過簡單易懂的心理測驗方式，讓投資人找出適合自己的最佳投資指數。

即日起至9月30日前，只要上櫃買中心官網參加心理測驗並登錄完整個人資料，除了前9,000名可獲得全家超商購物金35元外，活動期間截止日後，已完成活動程序之投資人皆可參加幸運獎1000名抽獎，每名贈送全家超商購物金100元。