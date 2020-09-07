胡亦嘉專訪／極簡富二代 自信小霸王

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

這個「富二代」有點另類，身上沒有名牌，不戴錶、沒有車，每天穿一樣的衣服上班，下了班不去夜店，帶著16歲高齡的愛犬散步，是他唯一的休閒活動。

「我要做大事、沒有要賺大錢，我家裡已經夠了、生活夠了，我是個沒什麼物慾的人，沒有手表、沒有車，什麼都沒有，每天穿一樣的東西」，街口集團執行長胡亦嘉說。

對於媒體稱他是四處衝撞的「小霸王」，他不僅毫不在意，甚至還有點得意。

「我是跟別人有點不一樣，就像我很喜歡賈伯斯說過的話，你可以說他是天才、可以說他是瘋子，可以惡魔化他，唯一不能做的就是忽視他。因為，只有這些瘋狂覺得可以改變世界的人，才能真正改變世界。」胡亦嘉聳聳肩說，「或許大家覺得我是瘋子，我無意不尊重人，但不懂得打官腔，不代表我的事業應該被卡死。」

胡亦嘉笑稱自己「很有能力吸引目光」，就像一盞聚光燈隨時打在身上，「你可以說我是小霸王，可以說我很瘋狂，但沒人能忽視我。」胡亦嘉的信念，就是自己相信的路，必須走下去，如果一直Compromise（妥協）、一直Compromise，就永遠衝不過去，反正「伸頭一刀、縮頭也是一刀」。

胡亦嘉是創投教父胡定吾的兒子，身為「人生勝利組」的他，生活卻非常簡單，甚至是個金融宅男

胡亦嘉說，自己沒什麼物慾，生活很單純，下班就回家，唯一的休閒是帶16歲高齡的愛犬Yoyo去散步。

宅男 賈伯斯 富二代 人生勝利組

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