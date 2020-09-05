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投信募集股票基金已過今年高峰 第4季趨保守

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

全球股市高檔震盪，影響投信募集新基金的速度。統計顯示，近期募集的新基金不但數目遠低於7月，且募集期間也普遍拉長，隨著新募股票基金減少，債券及多重資產基金將重新成為主流。

目前來看，投信本月新開募的基金只有三檔，分屬不同的基金類型，都集中在本月下旬，大概以一周一檔的速度募集，依次為兆豐國際台灣先進通訊基金、凱基新興亞洲永續優選債券基金、景順2030優享樂活退休組合基金。

兆豐國際台灣先進通訊基金結合今年流行的台股及5G概念，主要布局半導體、5G手機及通訊基礎建設相關產業。凱基新興亞洲永續優選債券基金同樣緊扣今年盛行的永續概念。景順2030優享樂活退休組合基金則標明以準備退休金為訴求，募集期間接近一個月。

今年新募基金的高峰集中在7月，至少有十檔新基金搶著募集，且不少是台股及其他股票型基金。從本月新募基金及已送件申請募集的基金來看，股票型基金的數目急速降低，債券基金（以新興債及高收益債基金為主）及多重資產基金再度成為主流，也反映投信對於第4季的保守看法。

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