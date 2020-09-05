華南金舉辦親子嘉年華　希望從小建立理財觀

為提升國人對理財觀念的重視，華南金在台北市大安森林公園舉辦「幸福華南親子嘉年華」，除了創造親子同樂的機會，也幫助民眾寓教於樂，建立正確的理財觀念。

華南金控董事長張雲鵬在致詞時表示，今年是非常特別的一年，新冠肺炎疫情產生不確定性，中美貿易戰導致世界動盪，華南金旗下各子公司都在思考，在這不確定當中理財要如何進行，每一個人都想要幸福生活，這跟理財有很大關係，年輕人想要存第一桶金、老年人想要安穩退休，都需要理財，因此希望藉由這嘉年華，讓理財觀念從小朋友時期就開始培養，讓孩子在遊戲中吸收理財觀念，理財不是冷冰冰的，而是跟生活相結合的。

「幸福華南親子嘉年華」活動於上午9點半熱烈展開，工作人員在活動會場入口處發送限量500份「早鳥卡」，邀請民眾參與。領到早鳥卡的民眾不僅兌換到風靡兒童界、最夯的「角落生物」扭蛋，甚至有幸運的民眾抽到Switch及LG智能家電機器人等大獎。現場民眾反應熱烈，許多人攜家帶眷、大手牽小手湧入大安森林公園。

除了誘人的早鳥禮之外，每位參加者都憑著「幸福存摺」闖關卡，進行趣味闖關活動，趣味創意關卡包含：「飛躍便利金融生活」、「財富高升直上」、「領航財富小學堂」、「證券期貨強棒出擊」、「骰骰保我好安心」、「法拍投標我最棒」，六大結合各路投資理財的小遊戲。活動在親子帶動跳中熱鬧開場，參加者憑闖關卡截角免費兌換飲料、爆米花，邊吃邊闖關，現場洋溢著歡樂的氣氛，主辦單位並提供50吋液晶電視等好禮作為摸彩獎項，完成闖關者個個期待幸運抽中大獎，活動現場氣氛達到最高潮，活動於下午4點圓滿結束。

此外，華南金針對貴賓客戶的寶貝們精心設計了「幸福華南小小兵體驗營」，同步在嘉年華現場熱鬧展開，總計有300名小朋友參與，穿著陸戰隊、黑色特戰隊、叢林數碼等各式可愛迷彩服的小小兵們，在教官的帶領下體驗伏地挺身、射擊任務、紅心打靶、拆解玩具槍等關卡，藉此訓練孩子的肌耐力、專注力，提升抗壓性和理解力，讓參與的小朋友們玩得不亦樂乎，家長也在旁猛按快門，為孩子留下珍貴回憶。