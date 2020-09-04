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外資前8月淨匯出4,680億元創新高 專家：有二大原因

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

美股頻頻創新高，但是金管會今（4）日公布最新外資匯出入統計，累計前8月資金大舉淨匯出157.26億美元（折合新台幣約4,680億元），創下金管會有紀錄以來的史上最高紀錄，尤其過去外資在台股資金都與美股連動，今年外資動向卻一反常態，令投資人百思不得其解，專家解讀是二個原因造成。

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，確實往年沒有見過外資有累計這麼大筆淨匯出金額，尤其是台股多與美股連動，美股仍然持續在創新高情況下，今年前八月外資卻一反常態大舉匯出的情形，確實少見。不過他說，今年是比較特殊的一年，受到新冠疫情衝擊全球經濟，美股雖然上漲，但走的是資金行情，包括Facebook、Amazon、Netflix、Google這些尖牙股頻創新高，但這些與台股供應鍊較無關，可能是外資資金「跟不下去」的原因之一；此外疫情衝擊全球景氣經濟影響消費電子業的前景，加上美國封鎖華為事件衝擊，在台灣製造了一大群電子受災戶，都是讓外資對台股態度轉趨保守的原因，因此前八月資金呈現大舉淨匯出。

據金管會最新公布8月淨匯出高達39.64億美元，以新台幣兌美元收盤價估算，折合新台幣1,170.85億元，終結連二月淨匯入，轉為淨匯出，創下今年單月淨匯出第二高紀錄。尤其今年外資淨匯入只有3個月，累計前8月已從台灣匯出高達157.26億美元（折合新台幣約4,680億元）資金，相較於去年同期累計還淨匯入18.37億美元，今年台股顯然成了外資最佳提款機。

新冠疫情元月中旬爆發，之後疫情漫延全球，金融市場變數加劇，外資2月終止連五個月淨匯入，開始連續四個月呈現淨匯出。據金管會統計數據顯示，外資今年以來只有元月、6月跟7月這三個月呈現淨匯入，其他月份全數都呈現淨匯出。往年在8月就出現將現金股利大舉匯出情形，今年依舊如此，只是淨匯出金額比去年同期64.86億美元少得多，單月匯出金額剩39.64億美元。

不過若累計1~8月數字，外資就淨匯出高達157.264億美元，換算新台幣4,680億元，相較於去年同期累計還匯入18.37億美元，外資匯出動作明顯。而且恰恰相反的是，據金管會資料，2019年全年度外資只有在5月、7月跟8月呈現淨匯出，其他月份資金都持續匯入台股，去年一整年外資淨匯入高達158.85億美元，創近五年來外資單年最高淨匯入金額。此外據金管會統計資料，自2010年有紀錄以來，除了2018年跟今年前8月累計淨匯出外，其他年度都是累計淨匯入。

今年高殖利率又抗跌的台股，明顯成為外資最佳提款機，今年外資單月淨匯出最高金額出現在3月的103.956億美元，其次即是8月的39.64億美元。自2月連續四個月淨匯出後，6月外資才終於轉呈淨匯入41.34億美元，是今年單月最高金額。

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