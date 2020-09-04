外資8月匯出逾50億美元 為何台幣仍強？外匯局長這樣說

金管會今（4）日公布，8月外資淨匯出39.64億美元，不過此一數據並未包含盈餘匯出15億美元，亦即若以現金基礎而言，8月外資匯出金額超過50億美元。對於外資8月呈淨匯出，新台幣匯率仍維持強勢，中央銀行外匯局局長顏輝煌給了五大原因。

首先，國內疫情控制良好、經濟成長率維持正數，相對其他國家台灣表現良好；其次，政府鼓勵台商資金回流，這些錢回來後會先放在外幣存款，等到要繳稅或實質投資時，才會分批結匯，這也是外匯市場的供給；第三，國內電子產業獲利良好、出口正成長，廠商賣匯需求較大；第四，原油需求減少，使買匯需求減少；第五，國人出國旅遊的觀光支出需求減少。

為抑制新台幣匯率升值，央行幾乎天天於尾盤進場調節，對此，顏輝煌強調，新台幣匯率是由市場供需決定，若資金大量進出，以致市場有失序變動之虞，央行會本於職責進場調節，「且是雙向調節、不限於單向。」

外資近日大賣台股後，是否按照央行規定匯出？顏輝煌說，有些外資是拿到錢後再匯出，有些則是會先匯出，因此，從賣超股票到實際匯出，有時會有幾天時間差，但他們（指外資）很清楚央行的規定，央行會隨時關注外資進出情況。

對於美國一直沒有公布匯率操縱國名單，顏輝煌說，目前不清楚何時會公布，但就算公布，也只需平常心看待，因為過去，台灣也曾被列入匯率操縱國觀察名單內。