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我外匯存底 將破5,000億美元大關

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

我國外匯存底將破5,000億美元大關。中央銀行今（4）日公布，8月外匯存底為4,981.69億美元，較7月增加19.98億美元；央行外匯局局長顏輝煌指出，本月外匯存底增加，主要原因包括外匯存底投資運用收益，以及歐元等貨幣對美元升值。

央行統計顯示，8月美元指數下跌1.29%，歐元、澳幣、英鎊、人民幣等貨幣全數升值。其中歐元升值0.14%，澳幣升值2.08%，英鎊升值1.34%，人民幣也升值1.84%。

央行統計顯示，8月底，外資持有國內股票及債券，加上新台幣存款合計4,841億美元，約當外匯存底的97%；與前一個月相較，外資持有新台幣資產的金額大減108億美元，約當外匯存底的比重也下跌2.7個百分點。

顏輝煌解釋，主要是台股指數8月下跌0.58%，外資也賣超新台幣619億元，因此，外資持有的新台幣資產折成美元後，金額與比重雙雙下挫。

此外，金管會公布，外資8月淨匯出39.64億美元，不過金管會的統計屬於「資產基礎」，未包含央行統計的外資盈餘匯出約15億美元（現金基礎）。

央行提供資料顯示，目前各國公布最新數據，我國外匯存底排名全球第四，僅次於中國大陸、日本與瑞士。

外匯存底居冠的中國大陸，7月外匯存底餘額為3.15兆美元，月增421億美元；緊追在後的日本，7月外匯存底為1.32兆美元，月增134億美元。

瑞士7月外匯存底為9,291億美元，月增330億美元，排名全球第三。

新台幣 外匯

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