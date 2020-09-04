快訊

自費醫材上限蓋牌？「民眾權益」不該是回應爭議的萬靈丹

強颱海神恐繼續增強直撲日韓 這天起全台各地轉有雨

公司治理典範 元大期連三年獲天下雜誌CSR獎

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

元大期貨（6023）連續三年榮獲2020年《天下雜誌》CSR天下企業公民小巨人獎，今年評鑑成績再創新高，從眾多企業中脫穎而出，首次進入前10名、排名第七，同時也是唯一一家榮獲此殊榮的期貨業者。元大期貨不只重視營運績效，推廣各項業務時，不忘落實企業社會責任之初衷。

元大期貨董事長林添富表示，元大期貨身為台灣期貨業龍頭，國內外期權市占率、獲利能力等各項數據皆穩居第一，公司治理、企業責任、社會參與、環境保護等各項評鑑指標，公司皆相當重視。公司治理方面，內部的管控機制相當嚴謹，無論是作業程序、企業倫理規範、法遵審查等內控管理都具備完整的控管流程，推展業務與重視營運績效的同時，長期落實良好的風險管理，讓客戶安心進行期貨交易

目前元大期貨的獨立董事占董事會成員的33%，成員專業背景多元，2019年度董事會共開會14次，2020年度至8月底已召開10次會議，以維護股東權益、公平對待公司股東，並強化董事提名審查作業之透明度，公司還設置審計委員會、薪資報酬委員會、誠信經營委員會、稽核部、風險管理部、董事會秘書室等單位協助董事會善盡監督之責，並由總經理率領法令遵循部等經營團隊，有效執行各項公司治理與營運活動，為股東創造最大利益。

在社會參與方面，元大期貨為元大集團旗下的子公司，近期參與元大金控捐贈「振興經濟愛心卡」的活動，受贈對象包括家扶基金會、心路社會福利基金會、中華民國唐氏症基金會、脊髓損傷社會福利基金會、博幼社會福利基金會、孩子的書屋文教基金會及中華民國樂仁全人教育健康促進協會。元大集團共同幫助了3.33萬戶家庭，超過10萬受助對象受惠，總金額達1.2億元。

元大期貨在環境保護也不落人後。公司積極參與各項公益活動，近期頂著豔陽在淡水河挖仔尾自然生態保留區進行淨川公益活動，以響應天下雜誌發起的簽署《淡水河公約》。這次的活動，公司員工及其親友熱情的共襄盛舉，清除345公斤的垃圾量，為淡水河的環境盡一份心力。

元大金控 期貨交易

延伸閱讀

滙豐銀行ESG 獲天下CSR企業公民獎肯定

9月台股期指跌128點

香港首富李嘉誠90後孫女進接班群 任基金會董事

期貨商論壇／群創期 向上挺進

相關新聞

外資8月匯出逾50億美元 為何台幣仍強？外匯局長這樣說

金管會今（4）日公布，8月外資淨匯出39.64億美元，不過此一數據並未包含盈餘匯出15億美元，亦即若以現金基礎而言，8月...

兩岸金融研討會／培育金融科技人才 正是時候

財經立法促進院院長黃達業指出，AFMA高級金融管理師主要分為金融管理師（FMA）、高級金融管理師（FMA+）以及特級金融管理師（CFMA）。FMA+在培養金融科技高端人才，特別適合疫情時空背景下金融界大力培植的人才。

美國科技股大跌 這兩檔ETF買氣飆新高

美國科技股大跌，台股投資人今蜂擁富邦VIX、元大台灣50反1兩大避險類ETF，龐大買氣吸引全市場目光，值得注意是，在量能...

股匯脫鉤 新台幣午盤大漲2.01角

新台幣今天午盤大漲2.01角，以29.33元暫收，成交金額為7.29億美元。

營收負成長 經緯航：將終止興櫃買賣

無人機業者經緯航 （8495） 3日召開重大訊息說明會，公告公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣，但並未停止公開發行。

高利息誘惑忽略匯損 台灣人追捧的南非幣恐成下個金融未爆彈

全球第十大資產管理公司品浩（PIMCO）8月下旬宣布，擬清算旗下一檔新興市場貨幣與短期投資基金。

金管會推動公司治理3.0 找董監上課

金管會推動公司治理3.0，將找來上市櫃公司董監事「上課」，金管會昨（3）日表示，證交所及櫃買中心21日將舉辦公司治理3....

金管會：台新金賣3％彰銀股 要申報

外傳台新金有意先賣彰銀3%持股，籌措併購保德信人壽經費，對於金控獲准併購投資後，若要出售持股，金管會昨（3）日表示，依規...

KPMG：保險業面臨三挑戰

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）昨（3）日出版「2020台灣保險業報告」，內容指出本土保險業面臨三大挑戰：首先，是全...

凱基銀+中壽 發行聯名卡

開發金控整合旗下中國人壽與凱基銀行資源發行中壽聯名信用卡，經過數年內部潛銷後，昨（3）日首度對外公開發行，並改版升級權益...

新光人壽滿手現金 強攻擔保性放款

新光金控核心子公司新光人壽今年第2季大砍國內外股票，持有的股票市值，6月底較3月底減少517億元；與此同時，現金部位則是...

新光金法說 吳欣儒處女秀

新光金控核心子公司新光人壽為提升股東權益（俗稱淨值），本（9）月將登場的策略共識營，擬把淨值貢獻占年終獎金的考評權數大幅...

熱門新聞

媽媽匯錢給兒子買千萬房 被課430萬贈與稅

聯發科大搶Chromebook商機

離岸風電爭議德商指「飛安是假議題」 民航局強硬回擊

兩類逃漏模式 稅局緊盯

愛奇藝條款上路 代理商裁員

台灣禁愛奇藝！用戶問：難道看陸劇就會被洗腦？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。