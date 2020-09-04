失能重疾險損失率嚴重 金管會要求壽險公會二周內檢討

過去二年大賣的「失能扶助險」及「理賠連結重大傷病卡的保單」損失率過高，部份公司反應再保公司不願再承保，金管會保險局今（4）日表示，已要求壽險公會收集統合各家業者意見，二周內遞交一份改善方案與自律規範給保險局。保險局官員表示，屆時會再依公會提案內容，檢討是否需要修改相關法規，外界擔心恐怕再掀一波保單改款與停售潮。

台灣邁入高齡社會，政府希望保險公司多賣長期照護險，但因為保費相當昂貴，失能狀態認定標準模糊、以及每年須複檢規定等因素，都讓長照險賣不動，保險業者就推出「類長照」的失能扶助險、殘扶險等，依失能（舊稱殘廢）等級表啟動給付的險種替代，並給予180～200個月以上保證給付，有些甚至訴求最高50年，不過失能扶助險其實是意外險，因意外才給付，卻被當作健康險來賣，疾病造成的殘廢給也理賠，加上給付年限又長，導致損失率過高，部份銷量大的大型保險公司，向保險局反應遭再保公司頻頻「拒保」，而意外造成還是退化造成失能的爭議頻傳，也增加保險公司與保戶間的磨擦。

另外理賠連結重大傷病卡的保單，重大傷病卡保單是將理賠依據轉嫁健保署，遭健保署「抗議」等，二大險種爭議不斷，金管會保險局官員表示，可能不只是保險業務員招攬過度解釋，而是商品源頭設計就已出了問題，因此要求業者檢討，並請壽險公會一併整合業界意見，從合理訂定保費、明確釐清保障範圍、確定有再保公司承接等三方向去訂定自律規範，儘速在二周內提出報告。