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高鐵會員TGo兌換指定商品點數加碼贈 還可參加抽獎

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
感謝會員支持，台灣高鐵公司（2633）特別推出「點數加碼贈」優惠活動，9月底前兌換八大品牌指定商品，即享TGo點數加碼贈。　記者楊文琪／攝影
感謝會員支持，台灣高鐵公司（2633）特別推出「點數加碼贈」優惠活動，9月底前兌換八大品牌指定商品，即享TGo點數加碼贈。　記者楊文琪／攝影

為感謝TGo會員對高鐵會員TGo「點數365」平台的支持，台灣高鐵公司（2633）特別推出「點數加碼贈」優惠活動，9月底前兌換八大品牌指定商品，即享TGo點數加碼贈。

此外，還可參加「好禮雙重抽」，只要利用高鐵會員TGo「點數365」平台兌換任一品項，就能參加第一重抽獎，累積兌換點數達1,000點，可再參加第二重抽獎，獎品包括高鐵車票半價券等，兌換越多、中獎機會越大！歡迎TGo會員把握機會用點數、換好物，讓台灣高鐵會員TGo「點數365」平台，每天陪您開心多一點。

台灣高鐵公司全新推出的高鐵會員TGo「點數365」平台於7月29日正式上線，網羅超過60個品牌、365項以上商品，提供高鐵TGo會員更豐富、便利的點數兌換選擇，會員反應十分熱烈，上線首週，受到會員喜愛的星巴克、7-11、翰林茶館、全家超商等商品即迅速兌換完畢。

9月高鐵公司特別再推出「點數加碼贈」活動，兌換八大品牌（7-ELEVEN、全家便利商店、星巴克、翰林茶館、格上租車、和運租車、舊振南、萬國通路）指定商品即可享限量點數加碼，讓TGo會員「驚喜兌點，美好多一點」，更快累積下一個美好。

同時，9月30日前TGo會員「點數365」平台成功兌換任一品項商品，即可參加「好禮雙重抽」的第一重抽獎，若累積兌換點數達1,000點，可再參加第二重抽獎，獎項包含高鐵票五折券、八大飯店住宿抵用券、eminet萬國通路行李箱（市價$8280元）等超值好禮，獎品總價值超過15萬，兌換越多次中獎機會越大。

台灣高鐵TGo會員服務自2017年10月上線以來，會員人數已超過145萬，會員除可享受指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品九五折優惠、嚴選店家優惠等專屬好康，更可利用高鐵會員TGo「點數365」平台，輕鬆兌換數百種商品，讓TGo點數好用更實用。

會員除每次購買高鐵票都可以累積TGo點數，現在更開放中國信託、聯邦銀行、彰化銀行的信用卡紅利點數及7-11 OPEN POINT、中華電信Hami Point，皆可轉換為TGo點數，讓您的點數發揮最大價值，兌點更方便。

高鐵會員TGo「點數365」平台兌換商品手續簡便，會員隨時隨地以手機進入平台，扣抵點數取得商品電子序號後，再至品牌門市持手機出示商品序號，即可輕鬆取得商品。可兌換商品品項涵蓋五大類，包括：烘培飲品、超商餐飲、交通休閒、伴手禮以及知名飯店住宿，兌換地點不僅橫跨台灣高鐵全線12座車站，更涵蓋全國大街小巷超過1萬個商家，充分滿足TGo會員吃喝玩樂的全方位需求，享受便利與實惠的會員點數經濟新體驗。

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