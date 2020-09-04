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營收負成長 經緯航：將終止興櫃買賣

經濟日報 / 記者陳葦庭/台北即時報導
經緯航太公司提供無人機教材及師資，教導學生如何使用無人機進行防疫工作，包括使用無人機在校園上空噴灑消毒水。記者高宇震／攝影
經緯航太公司提供無人機教材及師資，教導學生如何使用無人機進行防疫工作，包括使用無人機在校園上空噴灑消毒水。記者高宇震／攝影

無人機業者經緯航 （8495） 3日召開重大訊息說明會，公告公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣，但並未停止公開發行。

經緯航指出，考量當前整體營運狀況，基於營運資源安排、因應未來長期發展策略，於109年9月3日經董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣，本公司雖終止股票櫃檯買賣，但並未停止公開發行，將會視整體經營發展規劃，待未來適當時機再重啟登錄掛牌事宜。

經緯航將依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止股票櫃檯買賣日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。

根據公開資訊觀測站，經緯航最近12個月份營收皆為負成長，今年上半年營收僅9,682萬5,000元，和去年同期2億

9,287萬8,000元相比減少66.94%。

經緯航近年積極投入智慧農業，今年初才以「智慧農噴暨數據加值應用服務平台」獲頒「2020系統整合輸出獎」，整合無人機感測技術、AI數據分析、無人機精準農噴系統等進軍國際，近兩年在熱帶環境的馬來西亞、泰國、越南等國家進行驗證，無論是高海拔、低海拔，都能提供對應的智慧農業服務。

興櫃 無人機

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