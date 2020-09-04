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群益期貨推「產學攜手-打造人才庫」實習計畫 成效傲人

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
群益期貨「產學攜手-打造人才庫」實習計畫結業典禮，群益期貨董事長孫天山(中左)、總經理李文柱(中右)與本屆實習學員共同合影。（群益期貨/提供）
群益期貨「產學攜手-打造人才庫」實習計畫結業典禮，群益期貨董事長孫天山(中左)、總經理李文柱(中右)與本屆實習學員共同合影。（群益期貨/提供）

群益期貨（6024）為業界領先品牌，優質形象深植人心，長期投入大量資源培育出眾多人才，提供全球市場工作平台。

今年走入校園結合實習生計畫邁入第七年，因實務成果良好及口碑吸引眾多學子關注提早卡位申請。今年「產學攜手-打造人才庫」實習專案，與台灣大學、政治大學、台灣師範大學、中山大學、輔仁大學、中原大學、銘傳大學、長庚大學、台中科技大學等多達19所知名大學進行產學合作，於台北、台中徵選近50名財金相關科系學生，進行暑期二個月的實習生活，讓實習生實際參與各部門的實務學習，並透過主管經驗分享、小組團隊合作，為學子準備進入社會的第一步工作經驗。

群益期貨「產學攜手-打造人才庫」實習計畫，日前舉行結業實習成果發表會，全體實習學員透過報告分享這2個月實習期間的學習成果，學員們在實習期間體驗各部門業務內容，積極參與並挑戰交辦任務，主動提供意見進行交流，分享時具體呈現實習成果表現精彩。群益期貨董事長孫天山於結訓典禮中，勉勵同學因應瞬息萬變的金融領域，進入職場要有堅定的企圖心與熱情，隨時隨地把握機會充實自己，以更廣闊的視野，為將來投入職場做好準備。

孫天山勉勵同學，要有自己的「型」，所謂的「型」，是指要培養自己的想法，要預先看到機會，看到別人沒看到的；「先知」是一種能力，這能力是可以培養的，加入好公司、向優秀同仁學習、學會消化資訊內化成自己的，並產出自己的想法。

群益期貨說，今年一系列實務課程都是公司高階主管親自授課，帶領暑期生學習專業金融知識、業務開發、團隊合作、實務講解，讓同學在學中做、做中學，真正落實教育訓練合一，也期許同學在實習期間發掘自己的潛力及提昇自我含金量。

這次實習期間，業務單位也有另外舉辦行銷競賽與外匯模擬交易競賽，在宣傳影片製作拍攝競賽中，發現箇中高手就在實習學生當中，同學們腦力激盪各自發揮創意，模仿電視名人、自行創作或改編歌曲，來展示金融業的概況並進行商品介紹，都是非常有張力與內容的；此外，群益期貨也有提供學生考取期貨專業證照補助，以及提供表現優異的同學獎學金做為獎勵。

群益期貨深信人才是企業不斷成長的基石，培育卓越的人才，打造一流的金融人才庫，極具意義，將會持續辦理「產學攜手-打造人才庫」實習計畫，為台灣金融業培育優秀人才資源共盡心力。

實習 期貨 群益

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