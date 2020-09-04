新光人壽滿手現金 強攻擔保性放款

新光金控核心子公司新光人壽今年第2季大砍國內外股票，持有的股票市值，6月底較3月底減少517億元；與此同時，現金部位則是大增594億元，6月底攀抵2,483億元新高。新光人壽投資長袁宏隆昨（3）日表示，「股票部位持續獲利了結中」。

新光金昨日舉行第2季法說會，6月底現金部位占總投資金額3兆0,285億元比率8.2％，來到高檔，較3月底增加1.6個百分點，滿手現金如何去化，成為昨日法人詢問焦點。

袁宏隆表示，台股與美股都處在歷史高點，「我們基本上有修正才會再進場，沒修正就慢慢賣，持續獲利了結中」。台股部分，新壽6月底持有市值季減317億元；國外股票部分，市值也較3月底減少200億元。

袁宏隆說，為了去化新台幣資金，除了看有無合適的不動產投資標的，另也將強化擔保性放款，保單貸款、房屋貸款、企業貸款，都會持續深耕，這些資產的報酬率都比殖利率不到1%的新台幣公債要好。

除了擔保性放款，新壽也會布局特別股，因其股息殖利率較高，REITs（不動產投資信託）也會買一點，不過這些標的的問題是發行量都不大。

新光人壽今年上半年，處分股票、債券、ETF，及來自股票與ETF的股息收入，大約301億元，扣除不到40億元的股票現金股息，其餘200多億元來自處分股債，其中，債券資本利得的貢獻又大於股票。