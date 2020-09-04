新光金法說 吳欣儒處女秀
新光金控核心子公司新光人壽為提升股東權益（俗稱淨值），本（9）月將登場的策略共識營，擬把淨值貢獻占年終獎金的考評權數大幅拉高到10%以上，且將逐年增加，另也規劃把新壽總部搬離台北車站前的新光摩天大樓。
新光金昨（3）日舉行第2季法說會，由總經理吳欣儒主持，副董事長李紀珠、發言人暨資深副總徐順鋆、代理發言人暨副總李超儒，及人壽、銀行、證券三家子公司總經理與會。
這也是新光金創辦人吳東進交棒給愛女後，吳欣儒首次主持新光金法說會。她先前在總經理交接典禮上提到，出掌總座、領航新光金首務為：穩定獲利、增加淨值；新光金昨法說會上即劍及履及地公布有關內容。
徐順鋆表示，新壽的年終獎金是塊績效大餅，要乘上KPI（關鍵績效指標）的達成率，以往淨值在年終獎金的KPI組成占比最高不超過5%，去年底制定今年發展計畫時提高到10%，本月將登場的新壽策略共識營要開始談明年的策略目標，「當然是會有更大的占比」。
徐順鋆說，新壽要積極增加「內生的股東權益」，以確保RBC（資本適足率）符合公司預期。
內生意指不包含現金增資等對外籌資，以不動產部門為例，可規劃把目前位於摩天大樓的總部，搬遷到2022至2023年落成的杭北大樓。
新壽持有的站前摩天大樓，有新光三越百貨、通騰科技、想上久大集團、曜芯科技、美兆健檢等承租戶，其餘為1,000多名新壽員工的辦公樓層。當不動產從自用改成投資用，就可以按照公允價值認列增值利益，台北車站四鐵共構，出租容易，對新壽淨值提升將有所幫助。
徐順鋆表示，新壽因資產成長快、外匯價格變動準備金減少、逆景氣循環機制影響，今年6月底RBC降至210.7%，隨著7月增提40億元外匯價格變動準備金、8月起外匯準備金每月額外提存比率從60%增至75%、9月1日100億元現增款到位，RBC偏低情況可望有所改善。
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