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金管會：台新金賣3％彰銀股 要申報

經濟日報 / 記者葉憶如邱金蘭／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

外傳台新金有意先賣彰銀3%持股，籌措併購保德信人壽經費，對於金控獲准併購投資後，若要出售持股，金管會昨（3）日表示，依規定，必須向金管會申報及備查；當初申請核准是併購投資，若只賣部分持股，也要提出完整說明。

台新金傳出有意先賣彰銀3%持股，對於金控獲准併購投資後，若要出售持股，程序上如何處理，金管會昨天提出二點說明。

金管會銀行局副局長林志吉表示，第一，金控獲准併購投資，日後若改變要出售持股，要提董事會決議，董事會決議通過後十天要向金管會報備。

根據金控公司投資管理辦法第10條規定，金控經主管機關核准投資並執行完成者，董事會決議通過轉讓被投資事業持股或解散被投資事業時，應在十日內檢具相關書件函報主管機關備查。

第二，董事會決議處分持股後，實際出售持股時，累計賣超過1%，也要在十天內向主管機關申報。例如第一次賣0.6%，不用申報，第二次賣0.5%，因累計逾1個百分點，就必須申報。

根據銀行法第25條規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行股數，超過5%，自持有之日起十日內，應向主管機關申報；持股超過5%後累積增減逾1個百分點者，也是要十天內向主管機關申報。

除此，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行股數超過10%、25%或50%者，均應分別事先向主管機關申請核准。

林志吉表示，持股10%以上者，每增減1%，同樣要在十天內向主管機關申報。

此外，對於台新金能否只賣3%彰銀持股，留下19.5%，繼續擔任彰銀大股東？金管會官員表示，如果只賣部分持股，是否跟當初的併購投資目的相符，金控必須要有完整規劃跟說明。

根據金控法規定，金控不能做財務性投資，也就是金控投資股票必須是以併購為目的，如果台新金要賣彰銀持股，不論是賣3%或2%，一旦決定處分股票了，就代表後續沒有併購意願。

併購 台新金 金管會

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