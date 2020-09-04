凱基銀+中壽 發行聯名卡

開發金控整合旗下中國人壽與凱基銀行資源發行中壽聯名信用卡，經過數年內部潛銷後，昨（3）日首度對外公開發行，並改版升級權益與優惠，年底前新辦卡可享最高2%保費回饋，為市場最優，五大壽險的聯名專屬信用卡至此也全部到齊上架。

目前五大壽險中，與銀行發行聯名卡的國泰人壽與國泰世華銀、南山人壽與玉山銀，富邦人壽與新光人壽分別與台北富邦、新光銀行合作發專屬卡片，但沒有直接冠上壽險名稱，位列五大壽險的中壽是第一次與銀行業合作發行聯名卡，同時也配合開發金控強化子公司跨售整合的政策。

開發金在2017年併購中壽、納為子公司，但早在2015年，兩家公司因為大股東投資關係，因此凱基銀即與中壽合作發行聯名卡，但僅限中壽員工與既有的中壽保戶申辦，沒有積極對外公開行銷。

由於中壽有多達200萬保戶，加以改版升級後，不僅最高保費回饋2%，且對其他非中壽的保險公司保費刷卡回饋以及一般消費回饋，也統統都給1%現金回饋無上限，是五大壽險卡片中，回饋條件最鬆也最優。

不過，凱基銀表示，對於中壽聯名卡發行並沒設定發行卡量目標，但為強化與中壽的合作，因此權益升級重新推出。

根據金管會資料，凱基銀行6月底流通卡數36萬餘張，距離基本經濟規模百萬張門檻，尚有一段距離，中壽聯名卡是凱基銀最重磅的聯名信用卡，凱基銀對中壽聯名卡也寄予厚望。

根據五大壽險聯名專屬信用卡發卡行資料，基本上保費回饋0.5%到1%不等，但並非每張卡片都如中壽聯名卡一樣，現金回饋與無息分12期兩種優惠可並用，例如新光、富邦人壽的專屬卡片，回饋與無息分期只能二選一，國壽聯名卡則是不設分期優惠。

此外，可分期也有保費門檻，新壽專屬卡片為單筆5,000元、南山人壽聯名卡為3,000元以上，只有中壽聯名卡與富邦壽專屬卡沒有分期門檻。