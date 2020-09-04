金管會推動公司治理3.0 找董監上課

金管會推動公司治理3.0，將找來上市櫃公司董監事「上課」，金管會昨（3）日表示，證交所及櫃買中心21日將舉辦公司治理3.0高峰論壇，希望上市櫃公司董事長能親自出席。

為持續深化我國公司治理，提升企業永續發展，並營造健全永續發展（ESG）生態體系，強化我國資本市場國際競爭力，金管會8月25日已宣布「公司治理3.0-永續發展藍圖」正式啟動。

金管會證期局副局長郭佳君表示，為讓上市櫃公司了解「公司治理3.0-永續發展藍圖」內容，證交所與櫃買中心將共同在9月21日舉辦「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇。

郭佳君表示，邀請對象是上市櫃公司董事及監察人，並希望董事長能親自出席，雖然場地只能容納600多人，但仍希望上市櫃公司能儘量來參與，金管會主委黃天牧也會出席。這只是第一場，後續還有很多場次說明會。

這次高峰論壇將以專題報告的方式介紹「公司治理3.0-永續發展藍圖」五大主軸及相關具體推動措施，包括「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」等。