KPMG：保險業面臨三挑戰

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）昨（3）日出版「2020台灣保險業報告」，內容指出本土保險業面臨三大挑戰：首先，是全球低利率壓縮利差空間；其次，在金融科技（FinTech）的發展下，科技業將成為保險業潛在對手；第三，隨著國際財務報導準則IFRS 17即將上路，業者及主管機關都必須嚴陣以待。

安侯建業副執行長吳麟表示，觀察今年數據，上半年保險業整體稅前獲利達1,180億元，年成長16.9%，但匯損高達1,521億元。保險業整體獲利雖不斷成長，匯損卻也居高不下。

吳麟指出，國際疫情使全球正處於新一輪寬鬆措施，利率再度降至極低水位，假如市場長期處於低利率環境，投資海外比重近七成的本土壽險公司，利差空間恐受壓縮，仍應保守看下半年營運情況。

數位轉型對保險業來說，是挑戰也是商機，安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏表示，根據國際調查，隨著FinTech發展，保險業擔心非傳統金融業者競爭，尤其擔憂Amazon、阿里巴巴、Google、Apple等科技巨頭可能成潛在威脅。

賴偉晏表示，台灣保險滲透度世界第一，總保費收入與保險密度都在全球前十名之內，平均每人身上有2.5張保單，國內保險科技發展比國際晚，但發展空間可期。

吳麟表示，根據金管會調查，2019年以網路投保的新契約保費來到39.7億元，較2018年大幅成長39.13%，在國際趨勢和政府支持等因素驅動下，預期保險科技未來有望更加深入全民生活。

第三大挑戰則是 IFRS 17，安侯建業保險業主持會計師李逢暉表示，IFRS 17將翻轉過去保險收入認列方式，譬如保險負債的衡量，需採用現時資訊作為估計基礎，以反映現時的負債水準。