聯邦私募股權公司 獲准成立

金管會2日核准聯邦投信轉投資聯邦私募股權公司，董事長將由聯邦投信董事長何明星兼任，這是繼國泰投信之後，第二家取得轉投資私募股權核准的投信公司，預計年底前進場布局。據了解，有意申請者還有富邦、凱基、與富蘭克林華美等投信。

聯邦投信總座莊雅晴昨（3）日表示，首檔私募股權基金，預計鎖定台灣永續發展的關鍵產業，包括太陽能、風力發電等再生能源；會申請成立聯邦私募股權公司，著眼於私募股權基金在台灣的法規鬆綁後，發展空間擴大，對整體經濟以及投資人都有好處，預計今年底即可進場布局，在資本市場和政策推動下，相關市場發展可望加速，未來應也可看到更多投信業者投入，帶動私募股權基金長期發展。

至於國泰投信轉投資的國泰私募股權公司目前狀況，董座張錫表示，首檔募集規模約80億元的私募基金鎖定永續發展，如循環經濟、再生能源及政府推動之5+2創新產業，目前已投資約三分之一，同時進行小型、約2~3億元的單一專案，已完成食品連鎖通路的投資。