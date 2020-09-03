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保險業面臨疫情 KPMG：下半年應謹慎保守

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

安侯建業聯合會計師事務所今（3）日出版「2020台灣保險業報告」，副執行長吳麟指出，保險業整體獲利雖不斷成長，但是匯損數字卻也居高不下，在國際疫情、低利率雙重影響下，恐怕應謹慎保守看待下半年營運。

吳麟表示，去年保險業稅前淨利達1,700億元，較前一年大幅成長75.9%，但全年匯損多達2,921億元，高於前年2,323億元；若觀察今年數據，上半年保險業整體稅前獲利達1,180億元，較去年同期成長16.9%，但匯損卻高達1,521億元，其中壽險業匯損1,518億元更是同期新高。

吳麟認為，資本市場回穩之後，保險公司的投資帶雖給營運一定正面效益，但由於國際疫情仍嚴重，使市場不確定性偏高，同時亦需考量低利率環境對保險公司營運的影響，下半年營運情況仍應較謹慎保守看待。

安侯建業保險業主持會計師李逢暉表示，低利率將拖累保險公司營運體質，目前全球正處於新一輪的寬鬆措施，利率再度降至極低的水位，假如市場長期處於低利率環境，投資海外比重將近七成的本土壽險公司，利差空間恐受到壓縮，投資收益或將難以保持穩定水準。

李逢暉表示，隨著未來 IFRS 17即將上路，將翻轉過去保險收入認列方式，且保險負債的衡量，需採用現時資訊作為估計基礎，以反映現時的負債水準，精算模型、商品策略、資訊系統等，也亦將面臨大幅度調整，幾乎是全面性的挑戰。

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