央行標售364天期定存單 得標利率0.27%、續創新低

國內金融市場資金充沛，中央銀行今（3）日標售364天期定存單，在銀行等業者積極搶標下，得標利率落於0.27%，再度刷新歷史新低紀錄。

因應新冠肺炎疫情，央行3月大手筆降息1碼（0.25個百分點），央行重貼現率跌至1.125%的歷史新低水準，6月宣布利率按兵不動；儘管央行貼放利率開出平盤，央行每月標售的364天期定存單利率仍持續探底，9月進一步跌至0.27%，較8月下跌1.8個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

銀行主管分析，364天期定存單得標利率落於0.27%，符合市場預期。

央行每月固定標售一期364天期定存單，金額為1,700億元，由於市場資金水位高漲、金融機構急需去化管道，總共吸引3,845.5億元的資金進場投標，投標倍數高達2.26倍，顯示金融機構熱烈參與。

因應新冠肺炎疫情，央行刻意維持較為寬鬆的貨幣政策，不過資金需求低迷，導致銀行頭寸四溢，為避免資金爛在帳上零收益，幾乎零風險的央行定存單成為銀行不惜壓低利率、也要搶標在手的熱門標的。

央行發行定存單的目的是為了沖銷市場餘裕資金，避免市場游資過多、助長通膨火焰；央行定存單餘額已突破八兆元大關，位於歷史高位。