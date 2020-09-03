傳台新金將先賣3%彰銀持股 金管會：要來申報二次
外傳台新金（2887）有意先賣彰銀3%持股，籌措併購保德信人壽經費，對於金控獲准併購投資後，若要出售持股，金管會今天表示，依規定，必須做兩次申報。
金管會銀行局副局長林志吉表示，包括第一，金控獲准併購投資，日後若改變要出售持股，要提董事會決議，董事會決議通過後十天要向金管會報備。
根據金控公司投資管理辦法第10條規定，金控經主管機關核准投資並執行完成者，董事會決議通過轉讓被投資事業的持股，或解散被投資事業時，應在十日內檢具相關書件函報主管機關備查。
第二，董事會決議處分持股後，實際出售持股時，每累計賣超過1%，也要在十天內向主管機關申報。
根據銀行法第25條規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行股數，超過5%，自持有之日起十日內，應向主管機關申報；持股超過5%後累積增減逾1個百分點者，也是要十天內向主管機關申報。
除此，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行股數超過10%、25%或50%者，均應分別事先向主管機關申請核准。
林志吉表示，持股10%以上者，每增減1%，同樣要在十天內向主管機關申報。
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