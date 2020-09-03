快訊

【大學排名揭密／上】台大拚進百大 中研院士：更該警惕培育不出思想家

傳台新金將先賣3%彰銀持股 金管會：要來申報二次

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

外傳台新金（2887）有意先賣彰銀3%持股，籌措併購保德信人壽經費，對於金控獲准併購投資後，若要出售持股，金管會今天表示，依規定，必須做兩次申報。

金管會銀行局副局長林志吉表示，包括第一，金控獲准併購投資，日後若改變要出售持股，要提董事會決議，董事會決議通過後十天要向金管會報備。

根據金控公司投資管理辦法第10條規定，金控經主管機關核准投資並執行完成者，董事會決議通過轉讓被投資事業的持股，或解散被投資事業時，應在十日內檢具相關書件函報主管機關備查。

第二，董事會決議處分持股後，實際出售持股時，每累計賣超過1%，也要在十天內向主管機關申報。

根據銀行法第25條規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行股數，超過5%，自持有之日起十日內，應向主管機關申報；持股超過5%後累積增減逾1個百分點者，也是要十天內向主管機關申報。

除此，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行股數超過10%、25%或50%者，均應分別事先向主管機關申請核准。

林志吉表示，持股10%以上者，每增減1%，同樣要在十天內向主管機關申報。

金管會 併購 一銀

延伸閱讀

不想入營教召看過來？國防部公告新免除教召認定標準

避免濫用 醫用笑氣納追蹤系統管流向

台新金釋股 尚未送申請文件

黨產會聲請7名法官迴避 北高行將分「聲」字案下裁定

相關新聞

新光金二公主吳欣儒接班　首度主持法說會公開亮相

新光金今舉行第二季法說會，市場關注新任的新光金總經理吳欣儒，這是她正式接班後首度在媒體前面亮相。但她今仍維持一貫的低調態...

國泰「阿發」二年成長10倍 機器人已打敗傳統語音客服

客服是人工智慧AI在金融業應用最佳場景，國泰金（2882）2018年9月開始針對國泰世華銀與國泰人壽推出客服機器人「阿發...

期交所鑽石獎頒獎 金管會肯定貢獻

「期貨市場在我國資本市場中扮演非常重要的角色，有300多項商品在進行交易，在國際間也表現非常優秀。」金管會主委黃天牧31日肯定期交所近年來在推動夜盤交易、建置店頭衍生性商品集中結算、動態價格穩定措施與

央行示警：AI金融服務有六大風險

中央銀行今（3）日在粉絲團貼文指出，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受媒體專訪時表示，人工智慧（AI）的發展對...

策略經營／林柏裕抓住趨勢 打造人氣基金

合庫投信去年獲利創下成立以來新高，今年儘管新冠肺炎疫情使資產管理業面臨嚴峻挑戰，但合庫投信秉持著三大主軸：綠色金融、創新及國際化，打造合庫投信市場定位及品牌形象，今年已經募集了四檔共同基金以及一檔類全委投資型保單，展望第4季募集腳步將不停歇，再創下一城。

滙豐ONE能戶 引領千禧世代理財

滙豐（台灣）商業銀行昨（2）日針對千禧世代推出「滙豐運籌理財One能戶」服務，連結「股票全能通」還有「基金全能通」兩大數...

一銀力挺振興 助5,270家企業融資

公股行庫組成金融國家隊，攜手推出「兆元振興」融資方案力挺經濟復甦，第一銀行自開辦以來僅兩個月，已協助5,270家企業取得...

台新金釋股 尚未送申請文件

台新金控為順利取得併購保德信人壽資金，表態願意積極考慮在市場上釋出3%彰銀持股，對此，被問到金管會是否與財政部互動？金管...

宏泰壽增資 得用現金方式

壽險業上半年淨值比公布，宏泰人壽淨值比1.88%，是唯一不符金管會最低3%門檻標準的公司，若下半年仍未改善，最快明年就會...

正大集團買日盛金 黃天牧緊盯產金分離

外傳正大集團（台灣卜蜂母公司）想入主日盛金，因本身非金融業，若一次拿下24%股權，恐踩金管會紅線，黃天牧昨（2）日表示，...

開發金總座 美籍龐德明出任

開發金控昨（2）日召開董事會，通過延聘美籍Mr.Stefano Paolo Bertamini（龐德明）擔任開發金控總經...

培育金融科技人才 正是時候／黃達業：FMA+具備優勢

財經立法促進院院長黃達業指出，AFMA高級金融管理師主要分為金融管理師（FMA）、高級金融管理師（FMA+）以及特級金融...

熱門新聞

封殺愛奇藝條款生效 歐銻銻宣布停止代理並裁員

家人間移轉房產 當心「雙稅」

英特爾凌晨發表最新筆電處理器 Tiger Lake 眾業者相挺

生華科：新藥治療新冠重症患者 一名病患5天康復

OTT專法爭議多 業者批：想要愛奇藝死不用浪費時間

農地工廠通緝令 經部出手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。