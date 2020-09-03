安普新遞件申請上市 中國信託證券主辦

中國信託綜合證券輔導企業加入資本市場成果亮眼，上周五(8月28日)向台灣證券交易所遞件安普新股份有限公司(簡稱「安普新」，股票代號6743)申請上市。

安普新成立於1998年，資本額新台幣10.48億元，從事有線及無線耳機產品之研發與製造，主要產品為電競耳機、音樂耳機及辦公室耳機，其中以電競耳機為最大宗，銷貨客戶多為國際知名耳機品牌大廠。除深耕電競耳機市場多年之外，安普新亦已跨足真無線藍芽耳機(True Wireless Stereo, TWS)領域，並持續開發智能降噪、3D應用與超低延遲及超低功耗之耳機產品，以期掌握未來商機。

安普新企業總部及研發中心位於台北市南港軟體工業園區，除在中國大陸東莞及昆山設有工廠外，去(2019)年6月於越南新設之子公司已於今(2020)年第1季完工，正式投入生產，可望成為集團最大的生產製造中心。安普新擁有先進數位化工廠，並具備高度自製能力及供應鏈垂直整合優勢，從產品設計、零件製造至生產代工，提供客戶一站式解決方案，加速新品上市時效性。

安普新2019年合併營收為23.27億元，歸屬於母公司之稅後純益為1.05億元，每股稅後盈餘1.04元。隨著產品組合及客戶逐漸優化，2020年上半年營收達13.37億元，歸屬於母公司之稅後純益0.76億元，比去年同期成長183%，而7月營收再度創下6.62億元佳績，連續三個月年增率達二倍以上，截至7月底累計營收已站上20億元大關，繳出亮麗成績單。

中國信託證券主辦企業上市櫃屢創佳績，備受市場矚目的高速電傳輸線及光纖通訊傳輸線龍頭嘉基(股票代號6715)已於去年掛牌上市，安普新上市案更獲市場法人高度關注。不僅歷年上市櫃案件表現亮眼，中信證券在可轉債市場亦拔得頭籌，主辦永冠三KY競拍之合格投標數量為市場上KY案件中最高，再創可轉債競拍高峰。

未來中信證券將持續提供客戶全方位金融服務，輔導更多海內外具有成長潛力的公司加入資本市場，共創台灣企業榮景。