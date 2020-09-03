新台幣午盤大漲1.84角 暫收29.342元
新台幣今（3）日午盤大漲1.84角，暫收29.342元兌1美元價位。
匯銀主管指出，新台幣對美元周三微幅收低，外資午後偏匯出，出口商則續拋匯 ，兩股力道拉鋸下，新台幣續呈區間窄幅波動，尾盤央行按往例進場調節，新台幣續演瞬間由升轉貶戲碼，預期在央行全場緊盯之下，新台幣短線波幅不會太大 。
今早新台幣以29.540元兌1美元，貶值1.4分開出後，隨即彈升回29.3元附近價位 ，一度觸及29.331元，大漲1.91角。
外匯交易員表示，近期在外資匯出，大型油品公司進場買匯，以及出口商大舉拋匯等拉鋸下，新台幣呈現實質匯價陷入窄幅波動狀況，後續觀察重點除台股表現及外資動向外，關鍵還是在央行的態度。
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