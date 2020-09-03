新台幣午盤大漲1.84角 暫收29.342元

合庫投信去年獲利創下成立以來新高，今年儘管新冠肺炎疫情使資產管理業面臨嚴峻挑戰，但合庫投信秉持著三大主軸：綠色金融、創新及國際化，打造合庫投信市場定位及品牌形象，今年已經募集了四檔共同基金以及一檔類全委投資型保單，展望第4季募集腳步將不停歇，再創下一城。

2020-09-03 03:25