央行示警：AI金融服務有六大風險

中央銀行今（3）日在粉絲團貼文指出，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受媒體專訪時表示，人工智慧（AI）的發展對人類社會可能有不利影響，並擔心AI有一天若占領世界，人類將淪為AI掌控的「家貓」（house cats）。馬斯克的警示，值得人們深思如何有效駕馭AI運用的議題。

央行指出，眾所週知，AI是金融科技的先進技術之一，近年來國際間金融機構逐漸嘗試運用AI於金融服務，若使用不當，也會衍生潛在風險，例如：

一、道德問題

運用種族、宗教或性別等敏感數據對客戶進行信用評分，可能產生歧視行為。

二、隱私保護問題

客戶資料如不慎使用，可能侵犯客戶隱私。

三、市場波動性提高

廣泛運用於金融交易，當市場出現壓力時，可能同時發生大量同向交易而提高市場波動性，進而影響金融穩定。

四、市場價格操縱

可能利用自動交易策略或透過程式交易中的優化技術及預測模式來操縱市場價格。

五、集中委外風險

若高度依賴第三方提供相關技術，當第三方發生破產或遭遇營運問題，將導致金融機構營運中斷風險。

六、「黑箱」決策

部分AI運算機制複雜度高且不易了解，運用時若未適當監督，可能導致錯誤決策。

興利除弊是金融科技發展的目的之一，金融機構在協助客戶往來、執行交易/資產管理、內部管理及法令遵循等領域導入AI，如果能採取妥當管理措施，不僅可提升金融服務與管理效率，亦可將上述潛在風險降至最低，讓AI成為金融機構馴服的「家貓」，協助增進客戶滿意及經營成效。