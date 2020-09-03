疫情衝擊 前七月壽險新契約保費減近三成

主計總處指出，依據財團法人保險事業發展中心統計，今年1-7月壽險業保費收入屬新契約者為5,777億元，較上年同期減29.6％。

其中傳統型保險商品減29.9％，主要係因新冠肺炎疫情降低保險業務員與保戶觸及率，及保單責任準備金利率下調1碼（0.25個百分點），影響保單買氣所致。

而投資型保險商品亦減29.0％，除受疫情影響外，亦與金管會針對目標到期債券基金投資型保單訂定較嚴格之新管理措施（須投資BBB+級以上債券等），及美國聯準會降息衝擊美元保單銷量有關。

主計總處表示，我國壽險業保費收入（包括新、續契約）於107年達3兆5,116億元高點；108年則因壽險公司調降保單宣告利率及投資型商品銷售規範趨嚴（售予70歲以上客 戶需錄音或錄影，降低高齡者投保意願），保費收入3兆4,667億元，轉呈年減1.3％；今（109）年1-7月1兆8,900億元，較上年同期續減 8.5％。

今年前七月新契約保費收入縮水嚴重，但續約保單仍成長，保費收入為1兆3,123億元，年增5.4％，其中傳統型及投資型商品分別增5.6％及1.2％。

壽險業給付方面，108年壽險業總給付金額1兆9,421億元，年增3.5％；今年1-7月1兆401億元，轉呈年減14.0％，主因自103年起銷售6年期儲蓄險商品之比重降低，致今年滿期金給付大減所致。