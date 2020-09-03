央行鴿聲未完 中小型金礦股後市看俏
富蘭克林證券投顧表示，眾所期盼之下，美國聯準會終於宣布調整現有政策，主席鮑爾於全球央行年會表示，將力求使通貨膨脹率在一段較長時間內保持於平均2%的水準，預期整體將維持相當長一段時間的低利率環境，中長線維持寬鬆路線之下，基本面依舊有利黃金相關標的表現，在短線的獲利了結賣壓後，金價拉回之際已有買盤進駐，支撐金價重新回到1960美元之上，在八月此波金價修正當中，中小型金礦股表現更是展現韌性，期間（8月1日-8月31日）FTSE富時金礦指數下跌2.34%，VanEck大型金礦ETF下跌2.28%，VanEck小型金礦ETF下跌1.08%。預期整體黃金產能將在2021年達到高峰，未來數年逐步放緩，考量降低成本及探勘風險，專注初期探勘和開採，以及具備一定礦脈儲量的中小型金礦商，預期將成為增加礦藏儲量的最佳選擇。
此外，受美中衝突升溫影響，中國黃金企業近來也持續大舉收購國外的黃金礦商，整體收購整併潮流之下，中小型金礦商前景可期。時序靠向九月聯準會政策會議，過往第三季多為重大政策路線宣示時點，在聯準會調整通膨政策框架下，後疫情時代的寬鬆路線有望延續，長期低利率、通膨緩升格局有利黃金相關標表現，建議可採定期定額、逢回方式布局，參與黃金產業的成長及投資機會。
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