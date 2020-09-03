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策略經營／林柏裕抓住趨勢 打造人氣基金

經濟日報 / 高瑜君
合庫投信董事長林柏裕表示，綠色金融與樂活安養退休是基金商品發展主軸。 合庫投信／提供
合庫投信董事長林柏裕表示，綠色金融與樂活安養退休是基金商品發展主軸。 合庫投信／提供

合庫投信去年獲利創下成立以來新高，今年儘管新冠肺炎疫情使資產管理業面臨嚴峻挑戰，但合庫投信秉持著三大主軸：綠色金融、創新及國際化，打造合庫投信市場定位及品牌形象，今年已經募集了四檔共同基金以及一檔類全委投資型保單，展望第4季募集腳步將不停歇，再創下一城。

找長線投資主軸

合庫投信自2011年成立，去年繳出每股純益（EPS）1.32元的亮眼成績單，合庫投信董事長林柏裕表示，要感謝合庫金控、銀行以及同仁們的鼎力支持及付出，今年在全體員工齊心努力下，有信心達成合庫金控賦予的目標。

林柏裕指出，新冠疫情對人類社會以及金融市場造成的衝擊在許多方面遠比金融海嘯還大，短期造成市場大幅震盪，但所幸在各國積極貨幣及財政政策救市下基本上金融市場已趨於穩定，最恐慌的時期應該已經過了，疫情不僅改變人類的生活模式，也催化許多投資機會。今年合庫投信募集腳步踏得相當積極，截至目前為止已經推出五項產品，林柏裕說基金的發行至少要看好十年以上大趨勢，因此推出綠色金融、退休安養、台股等長線趨勢基金。而且身為公股行庫的一員，合庫投信發行產品不僅要符合市場、客戶需求、善盡社會責任、更要全力支持政府政策、活絡台股健全發展，達到幫客戶投資理財的目標。

1月先推出合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金，4月推出合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金；接著與合庫人壽攜手合作，針對國人退休理財需求，發行樂活安養類全委投資型保單，由合庫投信管理操作，樂活安養類全委投資帳戶採被動式管理，追蹤S&P標普目標風險指數表現，提供國人穩健與兼具保險及理財需求商品。

積極推出新商品

7月一口氣再推出兩檔共同基金：合庫美國短年期高收益債券基金以及合庫台灣高科技基金，且紛紛繳出不錯的募集規模。

合庫美國短年期高收益債券基金聚焦短年期及兼顧收益與風險；而合庫台灣高科技基金配合我國境外資金匯回專法實施，提供台商企業與高資產客戶回台投資台股的好選擇以及政府政策支持AI、IoT、5G三大創新趨勢的台股旗艦基金。

隨著全球金融市場的快速變化，林柏裕表示，投信產業面臨的競爭環境更加艱辛，雖然主管機關積極開放基金銷售、基金類型、投資型保單全權委託與投信轉投資業務，有助

於投信業者長期經營發展，但短期內大者恆大態勢仍難以改變，研發符合市場趨勢與投資人需求的產品，為投信業重要成功關鍵。

長期觀察基金市場的發展，目前以兩大類為趨勢主流，一是以ESG、責任投資為主的綠色金融；二是以實現退休目標為主之退休金投資，「綠色金融」與「樂活安養退休」兩者皆為合庫投信發展的主軸。發展綠色金融已蔚為國際潮流，綠色金融涵蓋範圍，包含綠色金融、氣候金融、低碳金融、社會環境金融、永續發展金融及社會責任等，合庫投信以實際行動力挺合庫金控與國家重大政策，積極發展創新的綠色金融商品，期許合庫投信成為綠色金融的標竿企業。

而在退休規畫上，合庫投信除持續規劃發行適合國人退休的基金商品，並與合庫人壽攜手合作，管理樂活安養類全委投資型保單，提供國人實現退休目標的優質選擇。

台股 疫情 新興市場 金融海嘯

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