台新金釋股 尚未送申請文件

台新金控為順利取得併購保德信人壽資金，表態願意積極考慮在市場上釋出3%彰銀持股，對此，被問到金管會是否與財政部互動？金管會主委黃天牧昨（2）日回應，至今未與財政部交換意見或溝通，兩部會各有各的權責。

台新金打算取得併購保德信人壽，並處分彰銀籌措資金，黃天牧昨天受訪表示，台新尚未送交申請文件，但金管會最在意的是台新金的相關財務比例是否合規，包括保險局五項審查原則，銀行局則要求金控併購子公司後雙重槓桿比率不得逾125%、資本適足率也要達100%以上等。

黃天牧強調，金管會是監理機關，審查重點是台新送正式申請計畫時，會要求台新針對未來的資金，提供一個可信賴的財務來源及完整規劃。至於此案涉及彰銀股權，黃天牧強調，金管會是金融監理，在乎的是買這家保險公司的金控，在金控相關財務比例上是否合規；財政部是股權管理者，關心股權釋出問題，大家都有各自主管的政策目標，「各有各的權責，到目前為止沒有說要互相討論。」，金管會還是維持同樣一個監理目標，會比較單純。

被問到如果壽險、公股銀行拿錢去承接台新持有的彰銀股權，合適嗎？「是不是會請公股承接，我不知道，這是財政部權責，因為他是大股東。」黃天牧說。

他表示，就一般金融機構來講，不管公、民營或銀行、保險，都會有投資有價證券的額度，就算是大股東交代，還是要走相關程序，由各公司自己做決定。