聽新聞
test
0:00 / 0:00

台新金釋股 尚未送申請文件

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

台新金控為順利取得併購保德信人壽資金，表態願意積極考慮在市場上釋出3%彰銀持股，對此，被問到金管會是否與財政部互動？金管會主委黃天牧昨（2）日回應，至今未與財政部交換意見或溝通，兩部會各有各的權責。

台新金打算取得併購保德信人壽，並處分彰銀籌措資金，黃天牧昨天受訪表示，台新尚未送交申請文件，但金管會最在意的是台新金的相關財務比例是否合規，包括保險局五項審查原則，銀行局則要求金控併購子公司後雙重槓桿比率不得逾125%、資本適足率也要達100%以上等。

黃天牧強調，金管會是監理機關，審查重點是台新送正式申請計畫時，會要求台新針對未來的資金，提供一個可信賴的財務來源及完整規劃。至於此案涉及彰銀股權，黃天牧強調，金管會是金融監理，在乎的是買這家保險公司的金控，在金控相關財務比例上是否合規；財政部是股權管理者，關心股權釋出問題，大家都有各自主管的政策目標，「各有各的權責，到目前為止沒有說要互相討論。」，金管會還是維持同樣一個監理目標，會比較單純。

被問到如果壽險、公股銀行拿錢去承接台新持有的彰銀股權，合適嗎？「是不是會請公股承接，我不知道，這是財政部權責，因為他是大股東。」黃天牧說。

他表示，就一般金融機構來講，不管公、民營或銀行、保險，都會有投資有價證券的額度，就算是大股東交代，還是要走相關程序，由各公司自己做決定。

台新金控 金管會 黃天牧

延伸閱讀

泰國卜蜂想買日盛金 金管會緊盯產金分離、陸資疑慮

黃天牧首表態：不希望宏泰人壽用不動產作價增資

彰銀案如何解？黃天牧：尚未與財部溝通 維持既定監理

泰國卜蜂買日盛金踩產金分離紅線？黃天牧：會要求配套

相關新聞

錢多多！央行定存單餘額衝8.3兆

國內資金水位高漲，中央銀行貨幣政策「鬆中帶緊」，持續沖銷多餘資金。根據央行最新統計，央行定存單餘額在1日飆上8兆2,90...

國際債發行額 大增1.6倍

今年外幣計價國際債券發行市場重返成長趨勢，截至今（3）日止，全年度累積發行金額共計494.3億美元，較去年同期發行量18...

滙豐ONE能戶 引領千禧世代理財

滙豐（台灣）商業銀行昨（2）日針對千禧世代推出「滙豐運籌理財One能戶」服務，連結「股票全能通」還有「基金全能通」兩大數...

一銀力挺振興 助5,270家企業融資

公股行庫組成金融國家隊，攜手推出「兆元振興」融資方案力挺經濟復甦，第一銀行自開辦以來僅兩個月，已協助5,270家企業取得...

台新金釋股 尚未送申請文件

台新金控為順利取得併購保德信人壽資金，表態願意積極考慮在市場上釋出3%彰銀持股，對此，被問到金管會是否與財政部互動？金管...

宏泰壽增資 得用現金方式

壽險業上半年淨值比公布，宏泰人壽淨值比1.88%，是唯一不符金管會最低3%門檻標準的公司，若下半年仍未改善，最快明年就會...

正大集團買日盛金 黃天牧緊盯產金分離

外傳正大集團（台灣卜蜂母公司）想入主日盛金，因本身非金融業，若一次拿下24%股權，恐踩金管會紅線，黃天牧昨（2）日表示，...

開發金總座 美籍龐德明出任

開發金控昨（2）日召開董事會，通過延聘美籍Mr.Stefano Paolo Bertamini（龐德明）擔任開發金控總經...

培育金融科技人才 正是時候／黃達業：FMA+具備優勢

財經立法促進院院長黃達業指出，AFMA高級金融管理師主要分為金融管理師（FMA）、高級金融管理師（FMA+）以及特級金融...

兩岸金融研討會／楊柳勇：重視融資租賃

浙江大學金融研究院教授楊柳勇說，大陸的融資租賃業在2018年前歷經「黃金十年」，十年中公司數量增加十倍，融資租賃餘額則增...

兩岸金融研討會／李述德：三路並進育才

東吳大學企管系講座教授李述德表示，金融專業人才的培育，可由學校教育、金融機構及主管機關等三路並進。一、學校教育上除傳授金...

兩岸金融研討會／林建甫：找出產業契機

中國信託金控公司首席經濟學家林建甫表示，主要歸納政府救市最重要的兩項工具，貨幣政策及財政政策，也就是政府的「倚天劍」與「...

熱門新聞

他大學畢業不上班靠投資月入兩百萬 女友要求「找正經工作」

微軟與鴻海權利金訴訟和解 將開啟新合作關係

友達董座：面板供應非常緊張 客戶催貨每天「問候」

謝金河：台積電將撐起台灣綠電產業

勞保費率明年調升至11.5% 勞工每月多付24至46元

輝達推新GPU 三台廠水漲船高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。