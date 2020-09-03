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產業戰略論壇／凌忠嫄：彰銀助攻疫後商機

經濟日報 / 記者林子桓／台北報導
彰銀董事長凌忠嫄。彰銀／提供
彰銀董事長凌忠嫄。彰銀／提供

新冠肺炎衝擊全球經濟，加上美中貿易戰衝突，台灣廠商面臨相當大的挑戰。彰化銀行董事長凌忠嫄指出，彰銀提供像是兆元振興融資方案、技術加值融資保證專案及專利融資專案等融資貸款，協助客戶取得後疫情復甦商機。

經濟日報將於9月16日舉辦「產業戰略高峰論壇-後疫情時代  產業轉型契機」，凌忠嫄將出席本論壇，並以「金融業如何在後疫情時代協助產業發展」為題發表演講。本論壇由彰化銀行、日月光集團、和大工業、華豐橡膠、工業技術研究院共同協辦。

凌忠嫄表示，全球經濟在新冠肺炎的衝擊下陷入同步性衰退，為挽救低迷的經濟，各國央行紛紛採取降息及擴大寬鬆的政策，在各國政府積極的救市措施下，全球經濟自第3季以來逐漸呈現緩步復甦的態勢。

儘管全球經濟目前正逐漸走出疫情陰霾，惟對產業的衝擊仍持續在發生，疫情帶動零接觸經濟及宅經濟產業興起，但在隔離措施未完全解除下，對觀光旅遊及實體零售等產業危機尚未遠離。

此外，美中兩大強國從貿易戰打到科技戰，對全球供應鏈亦產生巨大影響，對台灣廠商而言不僅是業務與生產基地的調整，更重要的是提升附加價值以避免遭到市場淘汰；金融業則是扮演提供資金活水的角色，協助我國產業在後疫情時代取得升級與轉型先機。

身為公股銀行的彰銀，需肩負政策性任務，提供資金協助廠商復甦之路。兆元振興融資方案是當前最受矚目的融資專案，凌忠嫄表示，自7月1日起，彰銀配合財政部推動「公股攜手，兆元振興」融資方案，針對六大核心戰略產業，以及欲從事國際鏈結布局、創新或轉型升級之海內外台資企業，提供投資、技術研發、取得智財權、購置營業場所、機器設備及營運周轉金等所需資金，並給予優惠利率，藉此協助我國產業在多變的國際局勢與疫情困境中掌握轉機，奠定企業之國際競爭優勢，以取得後疫情時代之復甦先機。

除此，彰銀與工業技術研究院及中小企業信用保證基金合作推動「技術加值融資保證專案」，並領先同業規劃推出「專利融資專案貸款」。為協助政府厚植產業創新與轉型之動能，鼓勵廠商將高階技術在台研發製造，以資金活水支持企業從事創新研發，將企業之技術能量與資本市場相互鏈結。

本論壇開放讀者免費報名，統一採取線上報名，詳情請見官網：https://money.udn.com/ACT/2020/industrystrategy/

疫情 彰銀 彰化銀行

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