一銀力挺振興 助5,270家企業融資

公股行庫組成金融國家隊，攜手推出「兆元振興」融資方案力挺經濟復甦，第一銀行自開辦以來僅兩個月，已協助5,270家企業取得新核准額度，合計約432億元，為公股行庫翹楚。

財政部為加速振興動能，偕同九家公股行庫推出「兆元振興」融資方案，提供1兆元額度，實施期間自今年7月1日至明年6月底，協助企業掌握振興商機，並落實六大核心產業（含資訊及數位、資安、生物及醫療科技、國防戰略、綠電及再生能源、民生及戰備）發展，國際鏈結布局及善用危機進行創新及轉型，以期台灣成為全球經濟關鍵力量。

為全力振興經濟，一銀結合數位科技，有資金需求者除至分行臨櫃申請外，另有企業專屬線上申貸平台「微企e時貸」，讓企業主無須出門，也不受銀行營業時間限制，隨時隨地皆可於線上提出貸款申請。

在紓困方面，第一銀行亦應用數位科技提升受理與審核效率而展現佳績，除於今年3月底率先推出「防疫紓困貸款平台」，企業戶於線上輸入聯繫資料和紓困需求後即完成申請，亦獲得金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」中「件數組」、「效率組」及「電子化件數占比」等多項獎項肯定。

另為善盡企業社會責任，一銀除長期支持政府政策外，亦致力於中小型及新創企業之融資，今年榮獲信保基金「信保金質獎」及「微型事業相挺獎」殊榮，可較一般行庫對同一企業額外增加4,000萬元之信保基金保證融資總額度，且保證成數至少八成，成為國內企業發展茁壯的最強後盾。

一銀表示，該行走過120周年，陪伴無數企業一同成長茁壯，中小企業放款已連續十年位居國內銀行龍頭地位，近兩年已新增加超過兩萬戶中小及小微企業取得融資，未來也將持續力挺中小及小微企業，攜手度過疫情難關並共創新局。