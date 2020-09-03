滙豐ONE能戶 引領千禧世代理財

滙豐（台灣）商業銀行昨（2）日針對千禧世代推出「滙豐運籌理財One能戶」服務，連結「股票全能通」還有「基金全能通」兩大數位投資平台，讓美股、港股、海外ETF以及共同基金完全一手掌握，並提供連結九種外幣的環球金融卡讓世界帶著走，再享最高1.2%的高利活存優惠，加速千禧世代的理財節奏。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉表示：「隨著25到40歲，有數位原生之稱的千禧世代陸續加入職場成為社會的中堅分子，新世代的金融服務也必須圍繞著他們的需求重新定義，因此我們結合集團環球金融的優勢所推出的『滙豐運籌理財One能戶』，利用便捷的數位投資平台加上滙豐集團遍布全球64個市場的綿密網路，為千禧世代提供即時的理財服務與優惠，協助他們更有效率地聚沙成塔，加速達成人生目標。」

調查顯示有58%的千禧世代有購屋的意願，以便安身。但只有不到兩成（19.3%）的人表示已經備好新台幣120萬元或以上購屋自備款，其餘的八成千禧世代還在為累積第一桶金而打拼中。

葉清玉從調查中也發現，有近半數（47%）的千禧世代表示因為生活忙碌，所以無暇研究投資理財相關的話題，也有43%的人指出，因為不了解金融產品，因此無從進行投資。不僅只有16%的千禧世代有明確的理財規劃且正在執行中，所呈現的理財地圖多以保守的產品為主。

調查顯示，千禧世代偏好的前五大投資標的分別是：定期存款（47%）、共同基金（42%）、保險（36%）、股票（33％）以及外幣存款（26％）。

對此，「One能投資全能通 美股、港股、海外ETF以及共同基金一手掌握」一站式整合存款與投資的「滙豐運籌理財One能戶」，對於近期屢屢成為話題焦點的海外個股，「股票全能通」也能即時連線美股與港股，提供第一手的價格訊息與歷史報價。