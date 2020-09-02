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開發金聘外籍新總座 致力推動集團國際化

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中華開發金控新任總經理暨執行長Mr.Stefano Paolo Bertamini。圖／開發金提供
中華開發金控新任總經理暨執行長Mr.Stefano Paolo Bertamini。圖／開發金提供

中華開發金控今（2）日宣布，董事會已通過延聘Mr.Stefano Paolo Bertamini擔任開發金總經理暨執行長，總經理的任命案待主管機關核定後生效，在此之前仍由凱基證券董事長許道義繼續代理總經理。開發金表示，將借重Mr.Stefano Paolo Bertamini豐富的國際金融經驗拓展國際業務。

Mr.Stefano Paolo Bertamini加入開發金以前，於全球規模最大的伊斯蘭銀行Al Rajhi Bank擔任CEO，任職的4年期間，銀行市值自2015年的240億美元加倍至2019年的480億美元，創造領先同業和市場的股東價值。

他於2008至2014年間，擔任渣打銀行個人金融Group Executive Director & CEO，5年內在亞洲、非洲和中東地區，創造營業利潤18%的成長。在General Electric(GE)任職的22年間，曾帶領澳洲團隊，後續被任命為GE Capital亞洲區總經理及GE東北亞董事長暨CEO。

開發金表示，新任總經理Mr.Stefano Paolo Bertamini到任後，將以其經驗及專長進行資源整合，將壽險、商銀、證券、創投/私募股權等各項業務推進國際。

此外，開發金控各子公司因應數位潮流已積極推出多項數位服務，將與新任數位長Mr. Ketan Samani一同致力於打造具有特色的創新服務，融合耕耘超過六十年的在地經驗，與豐富的國際經驗，使開發金拓展國際市場。

開發金控 GE

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