疫情衝擊 Q2國銀存、放款利率史上最低

新冠肺炎疫情衝擊全球景氣，本國銀行獲利也受到嚴重衝擊。根據中央銀行公布的最新統計，今年第2季，國銀存款與放款利率雙雙跌至0.44%與1.66%，均為歷史最低紀錄，存放利差萎縮至1.22個百分點，為2009年第3季以來，11年的新低水準。

與今年第1季相較，國銀存款利率下滑0.1個百分點至0.44%，為歷史最低，放款利率重挫0.19個百分點至1.66%，同步締造新低紀錄；影響所及，國銀存放利差縮至1.22個百分點，為國際金融海嘯以來，11年最低。

銀行主管指出，今年農曆年後，新冠肺炎疫情迅速席捲全球，中央銀行為扶植企業與經濟成長，3月底大舉降息1碼（0.25個百分點），進而促使國銀存款、放款、存放利差「三降」。

銀行主管說，國內銀行過度競爭，加上資金十分充裕，利差本來就很「薄」，央行調降利率後，攸關銀行利息收益的放款利率大舉下滑，但銀行的資金成本存款利率卻降幅有限，「因為有些存款的利率原本就已經很低了，再降幅度十分有限。」