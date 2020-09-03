國際債發行額 大增1.6倍

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
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今年外幣計價國際債券發行市場重返成長趨勢，截至今（3）日止，全年度累積發行金額共計494.3億美元，較去年同期發行量186.2億美元大幅成長165.3%，並已超越2016年全年發行493.7億美元的歷史紀錄，再創歷史新高。

櫃買中心表示，因美元債券市場利率大幅滑落，誘發國際債券借新還舊的浪潮，今年國際債券市場1至8月共計提前贖回398億美元，約占同期間可提前贖回債券的92.3%，而大部分發行人提前贖回國際債券後，會再度來台發債，以鎖定目前較低的中長期資金成本，帶動國際債券市場發行量再創新高。

櫃買中心評估，9月份仍有30億美元以上的國際債券發行案，其中包括台積電將於9月下旬首度參與國際債券市場發行10億美元。

此外，預估到年底前，大約還會增加73億美元的國際債券提前贖回，而成為新案發行的動能，並進一步推升國際債券發行量，預估全年將有機會挑戰580億至600億美元的新紀錄。

受新冠肺炎疫情影響，全球市場利率下滑，企業積極進入債券市場籌措長期營運資金，今年國際債券發行案中，除過去曾來台發行國際債券之發行人持續來台發債外，亦吸引包含以色列、沙迦酋長國、UBS Group AG、QIB Sukuk Ltd.及Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 等九個新發行人來台發行國際債券，顯示我國國際債券市場的國際吸引力及知名度仍不斷上升中。

債券 櫃買中心

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