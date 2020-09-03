ETF、ETN競賽 兩券商獲獎

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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臺灣證券交易所公布今年證券商ETFETN競賽結果，其中，ETF進步獎得主為元富證券延平分公司，ETN進步獎則由統一綜合證券三重分公司獲得，兩家分別可拿到20萬元、10萬元獎金。

為鼓勵證券商持續推廣ETF及新上市的ETN商品，提升投資人投資意願及交易成長動能，並鼓勵流動量提供者持續有效報價，促進台股ETF流動性，證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦「109年度證券商ETF及ETN競賽」。

證交所表示，今年ETF及ETN競賽期間為5月至9月，共計有七個獎項，總獎金達500萬元。

其中，ETF、ETN交易進步獎為證券商於競賽期間每一月份與前一月份ETF或ETN交易金額成長比率最高者，鼓勵證券商超越前月水準，8月獲獎的是元富證券延平分公司、統一綜合證券三重分公司。

在其他獎項方面，截至8月底為止，ETF交易貢獻獎由凱基證券台北分公司暫居首位，元大證券經紀分公司、新光證券分居第二、三名。

ETF交易比重獎由永豐金證券潮州分公司暫列第一，元大證券北屯分公司、元富證券延平分公司各排名第二、三位。

ETN交易貢獻獎目前前五大均為統一證券旗下分點，包括總公司、台中分公司、敦南分公司、城中分公司、松江分公司。

臺股ETF造市獎則由永豐金證券自營部暫時取得領先，至於凱基證券自營部，兆豐證券自營部，富邦證券自營部跟隨在後。

證交所表示，未來還有9月份的ETF交易進步獎與ETN交易進步獎，以及其餘的五大獎項等著證券商來競逐。

ETF ETN 證券商

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