內部人股權宣導會 回響熱

為避免上櫃、興櫃公司內部人因不諳法令而受罰，櫃買中心自8月11日起陸續於台北、台中、新竹、高雄舉辦五場次上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會，雖然今年受到疫情影響限制參加人數，仍有超逾600名內部人報名與會。

本次宣導會主要內容包括：一、內線交易之相關法令及案例分析，對於消息明確時點等要件提醒內部人注意，避免誤觸內線交易，並提醒公司股票有價量異常時應特別注意加強資訊公開。

二、股價操縱之相關法令及案例分析，提醒公司內部人切勿利用不實消息炒作股價，公司方面應加強管理影響股價消息之發布或澄清。

三、短線交易歸入權之相關法令及案例分析，分析歸入權案件發生原因及統計投保中心行使歸入權金額。

四、大量取得股權申報制度及庫藏股，以提醒內部人應遵守大量取得股權相關規定，並加強說明公司實施庫藏股期間內部人切勿賣出持股。同時提醒公司買回庫藏股應具合理性，不應有配合他人賣出持股而買回，致損及股東權益之行為。

五、股權異動之相關法令及應行注意事項，加強說明近年度新修訂之股權異動相關函令，俾利法規之遵循。另重申並提醒公司內部人、大股東不得參加證券商之借貸交易及內部人之本人、配偶、未成年子女及利用他人名義持股轉讓合計超過一萬股即必須事前申報等規定。

櫃買中心強調，公布個股注意交易資訊，是為提醒投資人注意交易安全及維護交易市場秩序，並不是對公司違規的處分措施。