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黃天牧首表態：不希望宏泰人壽用不動產作價增資

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

壽險業上半年財報公布，目前僅有宏泰人壽一家淨值資產比率未符合金管會最低3%門檻標準，截至6月底為止僅1.88%，若下半年仍未改善，大股東宏泰集團恐將被金管會要求遞交增資計畫。金管會主委黃天牧今（2）日下午主持中元節普渡時首度表態，他表示，不希望宏泰人壽大股東用不動產作價增資的方式注資，那不是個理想方式，他說「要增資就要用現金」。

至於是否允許宏泰人壽用不動產作價增資方式增加淨值比，黃天牧說，過去歷史上曾有過一家公司用此方式增資，但他自己的想法是，不認為用不動產作價增資是一個理想的方式，他強調「保險業要增資就要用現金」。至於是否不准宏泰人壽用不動產作價增資，他說，任何個案還需要去審查。

由於國際財務公報IFRS17將上路，為強健保險業經營體質，金管會明定2020年4月1日開始，以半年為一期，保險業淨值比只要「連續兩期」低於3％，業者必須提出改善方案或增資，若低於2％就必須限期改善，否則金管會將介入處理，若壽險公司遲未改善，也不排除被接管的可能性。宏泰人壽因上半年淨值比僅1.88%，將成為第一期被列為金管會淨值比預警指標的首例，若下半年仍未改善，大股東宏泰集團恐將被金管會要求遞交增資計畫。

宏泰人壽 金管會 保險 黃天牧

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