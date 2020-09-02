彰銀案如何解？黃天牧：尚未與財部溝通 維持既定監理
彰銀經營權之爭，行政院院長蘇貞昌27日首度表態，表示彰銀絕不能落入台新手中，要求財政部好好解決，「不要讓台新吃虧」。對此，金管會主委黃天牧今表示，針對此案目前沒有財政部交換過意見或溝通，會維持既定監理原則。
金管會今舉行中元普渡，由黃天牧主祭。黃天牧在會後受訪表示，針對彰銀案目前沒有跟財政部交換意見或溝通過，台新金宣布併購保德信人壽目前還未送件，「我們是做金融監理，在乎的是買這家保險公司的金控，在金控相關財務比例上是否合規，財政部是股權釋出問題，各有各的權責，到目前為止沒有說要互相討論。」
媒體詢問他，如果公股銀行與公股壽險都拿錢去承接台新持有的彰銀股權合適嗎？黃天牧說：「是不是會請公股，我不知道，這是財政部權責，因為他是大股東。」就一般金融機構來講，不管公、民營或銀行、保險，都會有投資有價證券的額度，就算是大股東交代，還是要走相關程序，例如保險公司投資有價證券規範是30%，目前大部分保險公司是7%、8%，由各公司自己做決定。
黃天牧也表示，上述都是假設問題，台新金將來要怎麼釋出彰銀持股目前還不知道，現在台新要買保德信人壽，重點是要看其增資申請計畫，與對於未來金管會要求的資金，台新必須提供可信賴的財務規劃。
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