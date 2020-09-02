補齊保障及退休金缺口 專家教職業軍人兩步驟投保

明天是九三軍人節，歷經年改案後，軍人的退休俸、所得替代率及優利存款已不如從前，多為家中經濟支柱的軍人們，不但要開始為自己多存些退休金，更要做足自我保障，才能讓家人更安心生活；保險專家建議，職業軍人可先從目前現有的保障檢視起，兩步驟先補足自己的保障缺口，再用商業保險儲備自我退休金不夠的部分。

首先就保障缺口來看，軍人享有軍保，給付內容有死亡、身心障礙、退伍及育嬰留職停薪津貼及眷屬喪葬津貼等五項，但保額通常不會太高；就醫雖可用軍人身分到軍醫院治療，即可享免掛號費及健保負擔，但病房選擇不同則須補差價，手術自費耗材部分也需自行支應，若改到一般醫院就醫，就得自行負擔醫療費。

元大人壽建議，為提升醫療品質、強化保障，職業軍人可先就目前擁有之軍保內容進行檢視，並依個人需求，運用商業保險補齊不足或缺少的部分，如醫療險、癌症險、重大疾病、失能扶助險等，這些基本而重要的健康險保障項目。其次為意外傷害險的補強，由於軍旅生活的風險可能比一般人高，為了給家人及自己一個安心的保障，職業軍人可投保意外傷害險來強化個人保障。

元大人壽提醒，由於意外傷害險是以職業等級來做為投保依據，共分為1-6級，保費會因為現階段服役之工作內容而有所不同，如醫院的志願役或飛機維修員在職業等級分類就不同，而某些高風險的軍種，如特種軍人等更可能成為拒保對象，投保前應先了解保單條款相關內容及除外條款。

但也有特別商品，像是元大人壽推出的「元大人壽安鑫333終身保險」，不但職業等級1-6級皆可投保，且保障終身，符合條款約定之特定意外身故可額外給付保額的三倍。

針對退休金準備，因年改案所得替代率下降而影響退休金的部分，元大人壽建議職業軍人們可提前為自己準備第二筆退休金。規劃上可選擇較保守穩健的商品，如利率變動型增額壽險，不但具有累積資產及增加保障的功能，還可選擇不同幣別來達成資產多元配置，如目前市場熱賣的美元保單，可透過長年期繳費的方式為自己減輕退休金準備過程的壓力，同時達到分散匯率風險的效果。