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FinTech正在改變你我生活！台灣發展卡關，該如何解套？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

在我們的生活場景中，FinTech（金融科技）可說是無所不在：走進超商ATM，即使沒帶提款卡，只須用手指進行靜脈辨識，就可以順利提領現金；一場飯局結束，想要轉帳給朋友，只要輸入對方手機號碼，即能輕鬆完成轉帳；忘記帶錢包出門，只要拿起手機「嗶」一聲，也能支付各種消費。

然而，當我們享受FinTech帶來的便利及改變的同時，也進一步產生個資、風險控管的疑慮。

究竟風險與便利性之間該如何取捨？KPMG安侯建業企業管理公司、中華金融科技產業促進會與中華徵信所日前共同出版的《台灣金融科技發展100個關鍵問題》，點出台灣FinTech發展正面臨的九大面向、百大問題，冀能逐步解決現有問題，帶動台灣FinTech的產業發展與商機。

這是台灣第一份點出金融科技發展百大關鍵問題報告，參考新加坡100個金融科技關鍵問題，並集合政府相關單位、金融業、金融科技業、學界代表共400多人次，匯整出一份屬於台灣的版本。

KPMG安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏表示，因應台灣金融科技發展現況，百大問題分別聚焦於KYC身分驗證、支付、資本市場與財富管理、財經素養與一般性議題、客戶參與、監管科技、保險科技、普惠金融，以共同討論議題等九大面向。

關鍵一》你的個資誰來保護？

「KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）是金融科技發展的起點，」賴偉晏說，國人對於個資的安全愈來愈重視。

舉例來說，使用APP很沮喪的一件事情，是註冊過程中要輸入大量的資料，甚至要求Google或Facebook認證；而消費者在意的是，有沒有權利知道個資被哪些品牌使用，採集之後是否做一些不被允許的用途。

目前來看，主管機關對消費者個資採分別管理，例如金融用戶的資料由金管會負責；企業相關資料由經濟部負責；健保資料由衛福部管理等。

賴偉晏認為，資料保護和串接，未來將會愈來愈重要，可思考的是，是否有一個專屬主管機關，專責管理、數據串接消費者資料保護，以及個人資料的權利義務釐清。

「個資法，是FinTech發展很重要的一環。」中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬觀察，澳洲政府為了因應開放銀行的趨勢，已將「個資法」改為「消費者資料權」。

她認為，台灣應修正「個資法」不合時宜的項目，包括：將資料權回到人民手上，同時也讓民眾能夠執行資料的轉移權利，也就是資料可攜權。

關鍵二〉「串接」才能得天下，「體驗」是未來的關鍵！

「支付，是金融科技的標配。」賴偉晏說，今年新冠疫情，帶動行動支付在疫情期間，呈現雙位數的成長，並以超越我們想像的速度在進化。

他進一步補充，每個消費過程中，最重要的是支付，支付必須便利又好用，這時就會面臨兩個問題：風險和便利如何取得平衡？眾多支付工具中，如何與企業、政府系統做完整串接，讓支付體驗更便利、安全？

近幾年來國泰金、富邦金、中信金、台新金等陸續成立金融科技專責單位，公股行庫也急起直追。競爭激烈的環境下，金融業最重要的課題，就是「串接」。

他認為，做好串接、整合所有金融科技服務，才能得天下，而減少斷點、體驗才是決定未來的關鍵。

解套一〉建立金融科技專責機構

綜觀台灣FinTech發展，楊瑞芬認為，最核心問題是需要一個「專責機關」來幫助產業來發展。

楊瑞芬高度期待政府能成立一個新的數位發展部，來協助產業來推動金融科技發展，並強調「不要讓金融科技，成為沒有人的孩子。」

台灣把金融業者與金融科技業者畫在同一條線上。但楊瑞芬認為，金融科技產業若有專責的機構來協助發展，才有機會解決創新領域的跨部會問題。

解套二〉跨業合作，把餅做大

「台灣金融科技，走得很辛苦！」CRIF中華徵信所總經理郭曉薇說，雖然台灣享有「科技島」美名，但在金融科技環境上，卻跑得比非科技領域的國家更加困難。

台灣金融科技發展關鍵問題，從KYC、支付、資本市場、保險科技再到監理科技，但最終想要達成的是「普惠金融」的願景。

她強調，金融科技將「金融」放在前面，並非只有金融業才可以做，核心概念是如何運用科技幫助「金融普惠」。

很多銀行業都怕其他產業來競爭，但走出台灣，還是要面對國際金融科技業的競爭，這並非是「先來後到」「先搶先贏」的問題，而是誰能快速反應市場、創造更多的價值。

政府擬訂的「台灣經濟發展新模式2.0」計畫中提及振興內需，強化金融服務業。要如何振興內需？郭曉薇表示，就是要靠金融科技來帶動服務業。經濟的驅動力來自於交易，國家發展金融科技的目的，是希望帶動交易、驅動經濟。

新冠肺炎來襲，數位轉型已經回不出去，這次產、官、學合作，共同討論點出台灣金融科技百大關鍵問題，目的是想提供更高的角度，讓政府正視金融科技的發展，一起把餅做大，創造未來的數位台灣。

（作者／許雅綿 本文出自2020.8.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

個資 疫情 資本市場

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