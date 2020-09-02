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元大銀投資逾億元 啟動新興科技應用發展五年計畫

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
元大銀行新興科技應用發展五年計畫四大數位主軸。元大銀行／提供
元大銀行新興科技應用發展五年計畫四大數位主軸。元大銀行／提供

元大銀行以推動金融創新、發展永續金融及落實普惠金融為目標，全力衝刺數位金融發展，於今年啟動投資逾億元規模的「新興科技應用發展五年計畫」，預計可於新興科技應用與數位服務上，提供給客戶最佳的體驗與服務。

元大銀表示，將挾實體分行通路服務與集團資源整合優勢，並結合新興科技應用，提升數位金融發展，以協助業務推展及優化作業流程為主，期以「內部優化、對外助攻」，擴大財管與個金業務規模，規劃出四大主軸、八個工作小組，區分為短、中、長期目標於五年內執行完成，數位平台結合新興科技創新，將讓客戶體驗零距離的數位金融服務。

「新興科技應用發展計畫」四大主軸，分別為「數位服務」、「業務行動平台」、「機器人流程自動化(RPA)」、「網路基礎建設暨雲端應用」。數位服務將強調簡單與便捷，以目前取得之19項金融科技創新專利為基礎，深耕線上申辦、網路銀行、行動銀行…等數位平台流程優化與操作順暢度，提升數位通路客戶體驗，打造場景金融，創造金融生態圈，將數位服務融入生活。

業務擴展行動化，透過行動裝置，提供前線業務人員行動理專、行動投保…等功能，銀行業務人員拜訪客戶只要帶著平板電腦，即可有效提供客戶投資建議、理財保險資訊和相關試算功能，可使客戶的問題能獲得即時解答與專業投資分析，並可透過全通路銷售整合平台，依據客戶需求來推薦適合產品，掌握各通路商機與增加成交機會。

創造智慧未來，導入機器人流程自動化(RPA)，將日常營運中仰賴人工在不同資訊系統間重複的作業，透過流程機器人，模擬使用者經常做的例行事務與作業程序予以自動化，透過人機協作，提升作業效率及降低人工錯誤率，以快速回應客戶需求和作業流程優化。

各項新興科技發展作業，必須建構在於穩固的網路環境下，所以網路基礎建設暨雲端應用即扮演相當重要的角色，元大銀行將採用新一代的SDN網路架構，以支援金融科技光速需求，另透過軟硬體設備雲端化，節省建置時間與管理成本，並達到彈性化擴充、動態調整頻寬資源，為業務雲端應用奠定基礎。

雲端 數位金融 元大

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