中聯資出資11億買茂聯 公平會准了

公平會今（2）日委員會議決議通過中聯資源股份有限公司（9930）與茂聯實業股份有限公司結合案，不禁止其結合。

中聯資日前董事會通過以11億元併購茂聯實業，由於中聯資長期向茂聯租用位於高雄大寮的一處占地3,000多坪廠房，做為生產和倉儲之用，而茂聯實業剛好有意出售，基於「租不如買」的考量下，決議以11億元買下茂聯。

公平會表示，考量中聯資主要產銷「高爐石粉」、「轉爐石資源化處理」產品，茂聯公司則主要從事「不動產租賃」。參與結合事業在市場上無水平競爭，也無上、下游垂直交易關係。

公平會表示，衡酌參與結合事業經營的業務並無法令管制，技術進步尚不致造成參與結合事業成為水平或垂直競爭關係，參與結合事業也無此次結合以外的跨業發展計畫，因此此次結合完成後，並未改變相關市場結構，不具顯著限制競爭疑慮。

公平會審議後認為，此次結合尚無顯著限制競爭疑慮，得認其結合的整體經濟利益大於限制競爭的不利益，因此依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。