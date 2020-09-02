31.2億威力彩還有1得主尚未現身！剩不到2個月領獎到期
台灣彩券今（2）日指出，今年7月27日開出史上最高頭獎31.2億元的威力彩，其中尚有一注沒人領獎，最後一天領獎日為10月27日。
由於市場傳出，31.2億元頭獎的威力彩開出兩注中，其中一注是台新銀行的法金部門員工集資得獎，讓台彩對此次頭獎得主回應相對低調。另外一注得獎者，台灣彩券則已經證實已經出面領獎，是年約30多歲的女性、新北市人，中獎後仍然繼續工作，中獎一事相當保密。
台灣彩券總經理蔡國基今日回應，餘下一注得獎上未出面領獎，由於該期威力彩是在7月27日開出，最後一天領獎日為10月27日，也就是尚有接近兩個月的領獎時間。
蔡國基強調，台灣彩券會基於保護中獎人資訊立場，31.2億元的威力彩頭獎尚有一注未開出。
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