台新擬在市場賣3%彰銀股

台新金控為順利迎娶保德信國際人壽，特地安排三場參訪活動，第一場由台新金董事長吳東亮主持。據轉述，吳東亮談到，將釋出約3%台新金對彰化銀行持股來籌措55億元聘金；據了解，台新金已規劃在集中市場賣出、不必洽特定人。

消息人士指出，「員工」是保德信人壽最珍貴資產，倘若人心浮動，台新金等於買到空殼，因而今年8月11日宣布收購後就快速規劃三場參訪台新的活動，相繼在8月17日、9月1日、9月8日登場。

第一場由吳東亮主持，據轉述，吳東亮誠意十足，花了二、三十分鐘說明。他談到，保德信人壽在台灣成立30年，很開心有機會買到一家最好的壽險公司；他認為，保險是相互幫助的事業，是對社會有貢獻的行業。

吳東亮還提到，台新金與金管會溝通良好。儘管台新金與財政部針對「彰銀案」仍有司法訴訟，但不影響台新金預計以55億到85億元收購美商保德信金融集團持有的100%保德信人壽股權，他對此案能獲得金管會通過，充滿信心。

吳東亮也說明55億元交割款如何籌措，他說台新金持有的22.5%彰銀股票，會釋放約3個百分點出來，吳東亮並未提到釋股方式，但據了解，台新金已規劃，每天在集中市場賣出一些，即可順利達陣。彰銀昨收18.15元，下跌0.1元。

金融界人士解釋，台新金在集中市場賣3%彰銀持股，這部分不必向金管會申請、自己就可以做。台新金要向金管會銀行局與保險局說明的是，未來七到十年經營保德信的營業計畫與資金來源，因需審慎研議，台新金尚未送件。