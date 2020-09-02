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信託2.0出爐 將推12項措施

經濟日報 / 記者葉憶如邱金蘭／台北報導

金管會昨（1）日公布信託2.0計畫，二年內將推動12項措施，包括研議發展專營信託公司，可由金控設立信託子公司，或由建商等非金融業設立信託公司，及將信託業務納入共同行銷或合作推廣業務範圍，以推動全方位的信託業務。

金管會主委黃天牧表示，信託是最能實現普惠金融的商品，不是有錢人才能享有，但信託業通過後20年來，信託業務仍以金錢信託居大宗，希望信託2.0計畫能引導信託業提升信託功能，發展符合民眾生活各面向需求的全方位信託業務。

信託2.0計畫初期將在二年內短期內採12項措施，主要重點包括第一，研議發展專營信託公司可行性。金管會銀行局長莊琇媛表示，目前信託業務都是由銀行設立信託部門兼營，信託部門又跟財管業務結合，使得信託部門變成基金、財管商品下單部門，而不是業務管理部門，公會將研議，若能成立專營的信託公司，對發展全方位信託商品應有助益。

現行規定設立專營信託公司資本額20億元，經營的業務項目跟銀行兼營相同，金管會研議是否降低資本額門檻，業務項目也會檢討專營跟現行兼營是否需作區隔，預計明年底前研議完成。

黃天牧說，會朝業者善盡責任跟商機兩前提研議，不論是專營或兼營，業者也可思考低利率環境挑戰下，信託也是重要的手續費來源。

現行規定金控可投資設立專營信託子公司，非金融業也可投資設立，但金融業持股不得低於四成，例如建商可持六成，金融業四成等。

第二，引導業者逐步提升信託部門職能及組織架構，黃天牧說，等於「雙管齊下」，一方面柔性方式讓銀行思考從組織著手，另方面可設立單獨的信託公司，發展信託業務。

第三，放寬共同行銷推廣信託業務的限制。目前金控共同行銷及非金控的業務合作推廣項目中，都沒有信託業務，未來將納入。第四，研議檢討法令加強對不動產投資信託基金（REITs）的管理，包括受益人會議程序等會通盤檢討。

第五，協調強化預售屋信託機制。透過對建商、受託銀行管理，加強買賣雙方交易全安，避免一屋二賣、無法交屋等糾紛。

金管會 金融業 建商

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